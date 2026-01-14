Суд взыскал более 609 миллионов рублей с экс-сенатора Савельева

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства с бывшего сенатора Дмитрия Савельева более 609 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Одинцовский городской суд удовлетворил в полном объеме исковые требования первого заместителя генерального прокурора РФ и взыскал с бывшего сенатора РФ Дмитрия Савельева в доход государства 609 миллионов 561 тысяч 411 рублей как доход, полученный из непредусмотренных законом источников", - сообщили в суде.
Как указывала Генпрокуратура в иске, в ходе проведения проверки установлено несоблюдение Савельевым в период осуществления своих полномочий предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.
В ведомстве посчитали, что он, будучи сенатором РФ – представителем от правительства Тульской области, имел не предусмотренный законом доход, который скрывал от декларирования и контроля в нарушение положений федерального закона "О противодействии коррупции".
