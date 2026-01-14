Рейтинг@Mail.ru
18:54 14.01.2026 (обновлено: 19:03 14.01.2026)
Суд взыскал более 609 миллионов рублей с экс-сенатора Савельева
Суд взыскал более 609 миллионов рублей с экс-сенатора Савельева
Одинцовский суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства с бывшего сенатора Дмитрия Савельева более 609 миллионов... РИА Новости, 14.01.2026
происшествия, московская область (подмосковье), генеральная прокуратура рф, россия, дмитрий савельев
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Генеральная прокуратура РФ, Россия, Дмитрий Савельев
Суд взыскал более 609 миллионов рублей с экс-сенатора Савельева

Дмитрий Савельев. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства с бывшего сенатора Дмитрия Савельева более 609 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Одинцовский городской суд удовлетворил в полном объеме исковые требования первого заместителя генерального прокурора РФ и взыскал с бывшего сенатора РФ Дмитрия Савельева в доход государства 609 миллионов 561 тысяч 411 рублей как доход, полученный из непредусмотренных законом источников", - сообщили в суде.
Как указывала Генпрокуратура в иске, в ходе проведения проверки установлено несоблюдение Савельевым в период осуществления своих полномочий предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.
В ведомстве посчитали, что он, будучи сенатором РФ – представителем от правительства Тульской области, имел не предусмотренный законом доход, который скрывал от декларирования и контроля в нарушение положений федерального закона "О противодействии коррупции".
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Генеральная прокуратура РФРоссияДмитрий Савельев
 
 
