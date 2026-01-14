Суд взыскал более 609 миллионов рублей с экс-сенатора Савельева

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства с бывшего сенатора Дмитрия Савельева более 609 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.