Суд арестовал бывшего зампреда правительства Ивановской области

РЯЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Суд арестовал бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области по делу о превышении должностных полномочий, сообщила прокуратура региона.
Ранее прокуратура Ивановской области сообщала, что следственное подразделение регионального УФСБ возбудило уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя регионального правительства, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, он из корыстной заинтересованности совершил действия по продвижению представителя коммерческой среды на должность главы одного из районов области.
"С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу бывшего заместителя председателя регионального правительства", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Уточняется, что экс-чиновнику предъявлено обвинение.
В правоохранительных структурах РИА Новости уточнили, что речь идет о Евгении Нестерове.
18 октября 2025, 18:31