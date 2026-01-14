Суд обязал СБУ открыть уголовное дело против главы одесской администрации

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пересыпский районный суд Одессы обязал управление СБУ по Одесской области открыть уголовное дело против главы областной военной администрации Олега Кипера, сообщает агентство Укринформ со ссылкой на решение суда.
"В Одессе суд обязал управление службы безопасности Украины в Одесской области открыть уголовное производство по заявлению о возможных тяжких преступлениях, в которых фигурирует глава Одесской областной военной администрации", - говорится в статье, опубликованной на сайте агентства.
Отмечается, что в суд поступила жалоба на то, что сотрудник СБУ не внес в реестр досудебных расследований информацию об уголовных правонарушениях, к которым может быть причастен Кипер. Подавший жалобу заявил, что еще в декабре обратился в службу, чтобы проинформировать ее о возможных правонарушениях с участием главы областной военной администрации, в том числе хищении бюджетных средств посредством завышения стоимости публичных закупок, манипуляции тендерами и получении взяток.
Суд удовлетворил жалобу и обязал руководителя следственного отдела управления СБУ в области внести данные об указанной жалобе и начать досудебное расследование, уточняет Укринформ.
