В Архангельске врача осудили из-за смерти пациентки после МРТ
16:22 14.01.2026
В Архангельске врача осудили из-за смерти пациентки после МРТ
В Архангельске врача осудили из-за смерти пациентки после МРТ - РИА Новости, 14.01.2026
В Архангельске врача осудили из-за смерти пациентки после МРТ
Октябрьский суд Архангельска сообщил, что ограничил свободу на 1,5 года врачу-кардиологу, которая отправила пациентку с кардиостимулятором на МРТ, после чего та РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T16:22:00+03:00
2026-01-14T16:22:00+03:00
происшествия
архангельск
архангельск
Новости
ru-RU
происшествия, архангельск
Происшествия, Архангельск
В Архангельске врача осудили из-за смерти пациентки после МРТ

В Архангельске врача осудили из-за смерти пациентки с кардиостимулятором на МРТ

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МУРМАНСК, 14 янв – РИА Новости. Октябрьский суд Архангельска сообщил, что ограничил свободу на 1,5 года врачу-кардиологу, которая отправила пациентку с кардиостимулятором на МРТ, после чего та скончалась.
Суд установил, что в августе 2024 года опытный врач-кардиолог-ревматолог высшей категории ошиблась в выборе диагностики и выдала направление на МРТ пациентке с кардиостимулятором, при наличии которого МТР противопоказано.
Суд - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Челябинске будут судить врача после гибели пациента
30 сентября 2025, 16:57
"При проведении МРТ у пациентки произошла остановка кровообращения, обусловленная дисфункцией кардиостимулятора, развилась острая сердечная недостаточность, пациентку экстренно госпитализировали, она скончалась в стационаре", - говорится в сообщении.
Как пояснили в суде, преступление относится к противоправным деяниям небольшой тяжести. Законом предусмотрено ограничение свободы на срок до трех лет, принудительные работы или лишение свободы на тот же срок с дополнительными ограничениями по занимаемой должности и осуществляемой деятельности.
"Вину врач не признала, но не отрицала факт выдачи пациентке направления на МРТ-исследование", - говорится в сообщении.
В суде добавили, что врач принесла извинения и направила деньги родственникам скончавшейся сразу после поступления дела в суд в качестве возмещения причиненного вреда. Ввиду отсутствия судимостей и отягчающих обстоятельств ей не назначили наказание в виде лишения свободы.
"Приняв во внимание исключительно положительные характеризующие данные, совокупность смягчающих обстоятельств, суд назначил медику наказание в виде ограничения свободы на срок год и шесть месяцев с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок один год", - резюмировали в суде.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Саратовского врача будут судить по делу о гибели девочки во время операции
31 марта 2025, 22:27
 
Происшествия
 
 
