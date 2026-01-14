В Архангельске врача осудили из-за смерти пациентки после МРТ

МУРМАНСК, 14 янв – РИА Новости. Октябрьский суд Архангельска Октябрьский суд Архангельска сообщил , что ограничил свободу на 1,5 года врачу-кардиологу, которая отправила пациентку с кардиостимулятором на МРТ, после чего та скончалась.

Суд установил, что в августе 2024 года опытный врач-кардиолог-ревматолог высшей категории ошиблась в выборе диагностики и выдала направление на МРТ пациентке с кардиостимулятором, при наличии которого МТР противопоказано.

"При проведении МРТ у пациентки произошла остановка кровообращения, обусловленная дисфункцией кардиостимулятора, развилась острая сердечная недостаточность, пациентку экстренно госпитализировали, она скончалась в стационаре", - говорится в сообщении.

Как пояснили в суде, преступление относится к противоправным деяниям небольшой тяжести. Законом предусмотрено ограничение свободы на срок до трех лет, принудительные работы или лишение свободы на тот же срок с дополнительными ограничениями по занимаемой должности и осуществляемой деятельности.

"Вину врач не признала, но не отрицала факт выдачи пациентке направления на МРТ-исследование", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что врач принесла извинения и направила деньги родственникам скончавшейся сразу после поступления дела в суд в качестве возмещения причиненного вреда. Ввиду отсутствия судимостей и отягчающих обстоятельств ей не назначили наказание в виде лишения свободы.

"Приняв во внимание исключительно положительные характеризующие данные, совокупность смягчающих обстоятельств, суд назначил медику наказание в виде ограничения свободы на срок год и шесть месяцев с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок один год", - резюмировали в суде.