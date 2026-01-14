Заседание суда по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул

Суд в Кишиневе перенес заседание по делу Гуцул

КИШИНЕВ, 14 янв – РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева перенесла судебное заседание по уголовному делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки политблока "Победа" Светланы Попан на 27 января, сообщил председательствующий судья по завершении заседания в среду.

Ранее в тот же день апелляционная палата Кишинева возобновила рассмотрение дела Гуцул и Попан, заседания суда по этому делу не проводились с 3 ноября.

"Сделаем сегодня паузу. Перенесем слушание по этому делу на 27 января", - объявил судья Андрей Казачков.

Гуцул и Попан участвовали в судебном заседании дистанционно, посредством видеосвязи из СИЗО.

Адвокат Сергей Морару заявил журналистам, что и Гуцул, и Попан невиновны и находятся в заключении, "только потому, что попали в немилость нынешней власти". Он отметил, что их дело обязательно дойдет до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) . "С уверенностью могу сказать, что это дело дойдет до ЕСПЧ, я еще не встречал в своей практики, чтобы такая череда нарушений прав человека следовал, как это происходит в отношении Гуцул и Попан. И это будет уже дело "Гуцул и Попан против Молдовы", - добавил Морару.

Ранее в среду адвокат главы Гагаузии Наталья Байрам заявила ходатайство об отводе судей. Защита настаивала на замене состава судебной коллегии после отстранения одного из судей, однако суд отклонил данное ходатайство. Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.