Суд в Кишиневе перенес заседание по делу Гуцул
16:09 14.01.2026
Суд в Кишиневе перенес заседание по делу Гуцул
Апелляционная палата Кишинева перенесла судебное заседание по уголовному делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки политблока "Победа" Светланы Попан на 27
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
европейский суд по правам человека (еспч)
Заседание суда по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул
Заседание суда по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Заседание суда по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул
КИШИНЕВ, 14 янв – РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева перенесла судебное заседание по уголовному делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки политблока "Победа" Светланы Попан на 27 января, сообщил председательствующий судья по завершении заседания в среду.
Ранее в тот же день апелляционная палата Кишинева возобновила рассмотрение дела Гуцул и Попан, заседания суда по этому делу не проводились с 3 ноября.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Гуцул выразила надежду на реализацию потенциала Гагаузии
23 декабря 2025, 11:17
"Сделаем сегодня паузу. Перенесем слушание по этому делу на 27 января", - объявил судья Андрей Казачков.
Гуцул и Попан участвовали в судебном заседании дистанционно, посредством видеосвязи из СИЗО.
Адвокат Сергей Морару заявил журналистам, что и Гуцул, и Попан невиновны и находятся в заключении, "только потому, что попали в немилость нынешней власти". Он отметил, что их дело обязательно дойдет до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). "С уверенностью могу сказать, что это дело дойдет до ЕСПЧ, я еще не встречал в своей практики, чтобы такая череда нарушений прав человека следовал, как это происходит в отношении Гуцул и Попан. И это будет уже дело "Гуцул и Попан против Молдовы", - добавил Морару.
Ранее в среду адвокат главы Гагаузии Наталья Байрам заявила ходатайство об отводе судей. Защита настаивала на замене состава судебной коллегии после отстранения одного из судей, однако суд отклонил данное ходатайство. Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.
Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Арест Гуцул привел к политическому кризису, заявил Влах
10 декабря 2025, 11:01
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Гуцул обвинила провластные СМИ Молдавии в очернении ее имени
16 октября 2025, 18:31
 
Версия 2023.1 Beta
