Суд продолжит рассмотрение дела рэпера Гуфа 30 января

НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 14 янв – РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд отложил на 30 января рассмотрение дела рэпера Гуфа (Алексея Долматова) о грабеже из-за инцидента в бане, передает корреспондент РИА Новости.

"Отложить судебное заседание на 30 января в 11.00", - огласила решение судья.

Заседание началось с того, что защита ходатайствовала о запрете фото- и видеосъёмки процесса, судья пошла им навстречу, разрешив журналистам лишь вести аудиозапись, чтобы не нарушить право на частную жизнь и на защиту доброго имени участников процесса.

Прокурор огласил обвинительное заключение. Рэпер, как и второй фигурант Геворк Саруханян, вину не признал. Гуф заявил, что грабежа не было.

Потерпевший в суд не явился. Всё заседание заняло не более 15 минут.

По версии следствия, утром 23 октября 2024 года Гуф и его приятель Геворк Саруханян, находясь на территории гостевого банно-оздоровительного комплекса в деревне Малые Горки Наро-Фоминского городского округа, в ходе ссоры нанесли брату администратора комплекса несколько ударов, а после похитили телефон стоимостью 68 тысяч рублей.

Инцидент произошел, когда рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.