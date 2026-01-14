Суд запретил съемку процесса по делу рэпера Гуфа

НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 14 янв - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд запретил фото- и видеосъёмку процесса по уголовному делу рэпера Гуфа (Алексея Долматова), которого обвиняют в грабеже после инцидента в бане, передает корреспондент РИА Новости.

Заседание началось с того, что защита заявила ходатайство о запрете фото- и видеосъёмки процесса и трансляции разбирательства, поскольку это может нарушить неприкосновенность частной жизни.

Судья заявила, что, "действительно, сведения, которые будут оглашены, могут привести к нарушению частной жизни и к нарушению прав на защиту чести и доброго имени", и запретила съемку.

В среду Наро-Фоминский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу.

По версии следствия, утром 23 октября 2024 года Гуф и его приятель Геворк Саруханян, находясь на территории гостевого банно-оздоровительного комплекса в деревне Малые Горки Наро-Фоминского городского округа, в ходе ссоры нанесли брату администратора комплекса несколько ударов, а после похитили телефон стоимостью 68 тысяч рублей.

Инцидент произошел, когда рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.

Наро-Фоминский суд назначил Гуфу запрет определенных действий, впоследствии следователь отпустил рэпера под подписку о невыезде, с него сняли электронный браслет.