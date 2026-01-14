Рейтинг@Mail.ru
Гуцул обвинила суд в нарушении процессуальных норм при рассмотрении дела - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 14.01.2026 (обновлено: 14:19 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/sud-2067812170.html
Гуцул обвинила суд в нарушении процессуальных норм при рассмотрении дела
Гуцул обвинила суд в нарушении процессуальных норм при рассмотрении дела - РИА Новости, 14.01.2026
Гуцул обвинила суд в нарушении процессуальных норм при рассмотрении дела
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила о процессуальных нарушениях при возобновлении апелляционного рассмотрения уголовного дела в... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:16:00+03:00
2026-01-14T14:19:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
евгения гуцул
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067811273_0:235:3222:2047_1920x0_80_0_0_d5a135f2b46ec60b2932325993f455db.jpg
https://ria.ru/20251223/gaguziya-2064033772.html
https://ria.ru/20251211/glava-2061512072.html
https://ria.ru/20251210/moldaviya-2061041401.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067811273_493:0:3222:2047_1920x0_80_0_0_e36e8e49daf67ca91f9a23f845871acd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, россия, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Евгения Гуцул, Майя Санду
Гуцул обвинила суд в нарушении процессуальных норм при рассмотрении дела

Гуцул заявила о нарушениях при возобновлении дела в Апелляционной палате

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул. 14 января 2026
Заседание суда по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул. 14 января 2026 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Заседание суда по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул. 14 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 14 янв – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила о процессуальных нарушениях при возобновлении апелляционного рассмотрения уголовного дела в отношении нее и активистки блока "Победа" Светланы Попан, говорится в заявлении, переданном главой региона через адвокатов.
Апелляционная палата Кишинева в среду возобновила рассмотрение уголовного дела в отношении главы Гуцул и Попан. Заседания суда по делу Гуцул и Попан не проводились с 3 ноября.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Гуцул выразила надежду на реализацию потенциала Гагаузии
23 декабря 2025, 11:17
"Апелляционная палата Кишинева возобновила рассмотрение дела в отношении меня и Светланы Попан и вновь начала процесс с нарушений процессуальных норм", - говорится в заявлении Гуцул.
Она утверждает, что поданные защитой ходатайства были проигнорированы. "Мои защитники подали обоснованные ходатайства, включая требование о замене состава судей, однако эти требования, как и ранее, не были приняты во внимание", - заявила глава автономии.
Гуцул также подчеркнула, что не признает предъявленные обвинения. "Мы последовательно настаиваем на своей невиновности и считаем обвинения абсурдными. В суде были представлены доказательства, которые, по нашему мнению, это подтверждают", - отмечается в заявлении.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Ничто не сможет сломить гагаузский народ, заявила Гуцул
11 декабря 2025, 19:52
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Арест Гуцул привел к политическому кризису, заявил Влах
10 декабря 2025, 11:01
 
В миреМолдавияКишиневРоссияЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала