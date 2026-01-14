Гуцул обвинила суд в нарушении процессуальных норм при рассмотрении дела

КИШИНЕВ, 14 янв – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила о процессуальных нарушениях при возобновлении апелляционного рассмотрения уголовного дела в отношении нее и активистки блока "Победа" Светланы Попан, говорится в заявлении, переданном главой региона через адвокатов.

Апелляционная палата Кишинева в среду возобновила рассмотрение уголовного дела в отношении главы Гуцул и Попан. Заседания суда по делу Гуцул и Попан не проводились с 3 ноября.

"Апелляционная палата Кишинева возобновила рассмотрение дела в отношении меня и Светланы Попан и вновь начала процесс с нарушений процессуальных норм", - говорится в заявлении Гуцул.

Она утверждает, что поданные защитой ходатайства были проигнорированы. "Мои защитники подали обоснованные ходатайства, включая требование о замене состава судей, однако эти требования, как и ранее, не были приняты во внимание", - заявила глава автономии.

Гуцул также подчеркнула, что не признает предъявленные обвинения. "Мы последовательно настаиваем на своей невиновности и считаем обвинения абсурдными. В суде были представлены доказательства, которые, по нашему мнению, это подтверждают", - отмечается в заявлении.

Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии , традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией , в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве , проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии . Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.