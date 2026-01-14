https://ria.ru/20260114/sud-2067795256.html
Суд признал решение о возврате в прокуратуру дела Портнягина законным
Мосгорсуд признал законным решение о возврате в прокуратуру дела предпринимателя Дмитрия Портнягина об отмывании 64 миллионов рублей, передает корреспондент РИА РИА Новости, 14.01.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009779045_0:112:2949:1771_1920x0_80_0_0_6e7381db732f5e8f8c67151586084e19.jpg
Суд признал решение о возврате в прокуратуру дела Портнягина законным
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о возврате в прокуратуру дела предпринимателя Дмитрия Портнягина об отмывании 64 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Мещанского районного суда города Москвы
о возврате уголовного дела Портнягина
, Портнягиной, Николаева
в прокуратуру оставить без изменения, апелляционное представление - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Мещанский суд Москвы в ноябре постановил вернуть уголовное дело в прокуратуру, поскольку обвинительное заключение было составлено с нарушениями.
Дмитрий Портнягин и его бизнес-партнер Алексей Николаев обвинялись в легализации почти 64 миллионов рублей, полученных преступным путем (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ
), Екатерина Портнягина – в отмывании более 30 миллионов и даче взятки в 300 тысяч рублей (пункт "б" части 4 статьи 291 УК РФ).
По версии следствия, Портнягина за три года легализовала 30 миллионов рублей, переведя их со счета ИП на свой счет и потратив на личные нужды. Адвокаты, ссылаясь на решение Пленума Верховного суда РФ, отмечали, что переводы между счетами для оплаты бытовых расходов, в том числе на приобретение продуктов питания и роды, не могут считаться отмыванием денег.
Как заявил РИА Новости адвокат Денис Никандров
, суд еще раз подчеркнул, что расходование денежных средств на личные нужны не свидетельствует о направленности умысла на легализацию.
Фигуранты находятся под запретом определенных действий.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500
, блогер и автор серии книг "Трансформатор".