Рейтинг@Mail.ru
Суд признал решение о возврате в прокуратуру дела Портнягина законным - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 14.01.2026 (обновлено: 13:20 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/sud-2067795256.html
Суд признал решение о возврате в прокуратуру дела Портнягина законным
Суд признал решение о возврате в прокуратуру дела Портнягина законным - РИА Новости, 14.01.2026
Суд признал решение о возврате в прокуратуру дела Портнягина законным
Мосгорсуд признал законным решение о возврате в прокуратуру дела предпринимателя Дмитрия Портнягина об отмывании 64 миллионов рублей, передает корреспондент РИА РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:18:00+03:00
2026-01-14T13:20:00+03:00
московский городской суд
происшествия
россия
москва
дмитрий портнягин
алексей николаев
сlub 500
денис никандров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009779045_0:112:2949:1771_1920x0_80_0_0_6e7381db732f5e8f8c67151586084e19.jpg
https://ria.ru/20251013/sud-2047926589.html
https://ria.ru/20251101/sk-2052283549.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009779045_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e2d3755a5bbb8530c540313d684c29e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский городской суд, происшествия, россия, москва, дмитрий портнягин, алексей николаев, сlub 500, денис никандров
Московский городской суд, Происшествия, Россия, Москва, Дмитрий Портнягин, Алексей Николаев, Сlub 500, Денис Никандров
Суд признал решение о возврате в прокуратуру дела Портнягина законным

Суд признал возврат в прокуратуру дела Портнягина об отмывании денег законным

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДмитрий Портнягин
Дмитрий Портнягин - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Дмитрий Портнягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о возврате в прокуратуру дела предпринимателя Дмитрия Портнягина об отмывании 64 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Мещанского районного суда города Москвы о возврате уголовного дела Портнягина, Портнягиной, Николаева в прокуратуру оставить без изменения, апелляционное представление - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Блогер Дмитрий Портнягин заходит в здание Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Прокурор попросила дать бизнесмену Портнягину пять лет колонии
13 октября 2025, 12:15
Мещанский суд Москвы в ноябре постановил вернуть уголовное дело в прокуратуру, поскольку обвинительное заключение было составлено с нарушениями.
Дмитрий Портнягин и его бизнес-партнер Алексей Николаев обвинялись в легализации почти 64 миллионов рублей, полученных преступным путем (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ), Екатерина Портнягина – в отмывании более 30 миллионов и даче взятки в 300 тысяч рублей (пункт "б" части 4 статьи 291 УК РФ).
По версии следствия, Портнягина за три года легализовала 30 миллионов рублей, переведя их со счета ИП на свой счет и потратив на личные нужды. Адвокаты, ссылаясь на решение Пленума Верховного суда РФ, отмечали, что переводы между счетами для оплаты бытовых расходов, в том числе на приобретение продуктов питания и роды, не могут считаться отмыванием денег.
Как заявил РИА Новости адвокат Денис Никандров, суд еще раз подчеркнул, что расходование денежных средств на личные нужны не свидетельствует о направленности умысла на легализацию.
Фигуранты находятся под запретом определенных действий.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор".
Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Блогер Митрошина частично признала вину в отмывании денег
1 ноября 2025, 12:18
 
Московский городской судПроисшествияРоссияМоскваДмитрий ПортнягинАлексей НиколаевСlub 500Денис Никандров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала