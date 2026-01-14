Суд признал решение о возврате в прокуратуру дела Портнягина законным

По версии следствия, Портнягина за три года легализовала 30 миллионов рублей, переведя их со счета ИП на свой счет и потратив на личные нужды. Адвокаты, ссылаясь на решение Пленума Верховного суда РФ, отмечали, что переводы между счетами для оплаты бытовых расходов, в том числе на приобретение продуктов питания и роды, не могут считаться отмыванием денег.