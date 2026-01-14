Заседание суда по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул. 14 января 2026

Суд в Молдавии отклонил ходатайство по делу Гуцул, сообщила адвокат

КИШИНЕВ, 14 янв – РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство об отводе судей по уголовному делу в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщила журналистам адвокат Наталья Байрам.

"Мы заявили ходатайство об отводе судей и о начале рассмотрения дела новым составом коллегии, однако суд его отклонил", - сказала Байрам на выходе из зала суда.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул , осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.

Она отметила, что, по мнению стороны защиты, ходатайство не было рассмотрено по существу.