Рейтинг@Mail.ru
Суд в Молдавии отклонил ходатайство по делу Гуцул, сообщила адвокат - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 14.01.2026 (обновлено: 14:18 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/sud-2067794378.html
Суд в Молдавии отклонил ходатайство по делу Гуцул, сообщила адвокат
Суд в Молдавии отклонил ходатайство по делу Гуцул, сообщила адвокат - РИА Новости, 14.01.2026
Суд в Молдавии отклонил ходатайство по делу Гуцул, сообщила адвокат
Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство об отводе судей по уголовному делу в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщила журналистам адвокат... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:13:00+03:00
2026-01-14T14:18:00+03:00
в мире
кишинев
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067811618_0:84:3344:1965_1920x0_80_0_0_7153e31c1ebe2b9a02451e19357a9c02.jpg
https://ria.ru/20251223/gaguziya-2064033772.html
https://ria.ru/20251104/gutsul-2052744103.html
кишинев
гагаузия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067811618_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_cd5e45214f896651ce36b9dd1325a12d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, майя санду
В мире, Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Майя Санду
Суд в Молдавии отклонил ходатайство по делу Гуцул, сообщила адвокат

Адвокат Байрам: суд отклонил ходатайство об отводе судей по делу Гуцул

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул. 14 января 2026
Заседание суда по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул. 14 января 2026 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Заседание суда по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул. 14 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 14 янв – РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство об отводе судей по уголовному делу в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщила журналистам адвокат Наталья Байрам.
"Мы заявили ходатайство об отводе судей и о начале рассмотрения дела новым составом коллегии, однако суд его отклонил", - сказала Байрам на выходе из зала суда.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Гуцул выразила надежду на реализацию потенциала Гагаузии
23 декабря 2025, 11:17
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.
Она отметила, что, по мнению стороны защиты, ходатайство не было рассмотрено по существу.
Заседания по делу Гуцул и Попан в апелляционной палате не проводились с 3 ноября. Ряд молдавских СМИ выразил предположение, что судебный процесс может вернуться к началу из-за замены судьи. Ранеея Байрам заявила РИА Новости, что судебная коллегия не начнет рассматривать дело главы Гагаузии из-за замены одного из судей, рассмотрение вопроса откладывается на неопределенный срок. Во вторник, 13 января, стало известно, что заседание состоится 14 января.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Гуцул: Россия всегда была для гагаузов защитником в трудные времена
4 ноября 2025, 11:20
 
В миреКишиневГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала