Бывший вице-мэр Краснодара обжаловал приговор по делу о мошенничестве

"Вид жалобы (представление) - апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт). Заявитель - защитником (адвокатом)", - говорится в материалах суда.

Как следует из картотеки, апелляцию подал адвокат Нетребы Александр Мамжиев.

Нетреба занял пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года, он курировал вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.