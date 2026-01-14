На Кубани украинцу вынесли приговор за попытку подрыва поезда

КРАСНОДАР, 14 янв - РИА Новости. Суд в Краснодаре назначил 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме гражданину Украины, пытавшемуся в 2024 году совершить подрыв грузового поезда, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
"В Краснодарском крае вынесен приговор в отношении гражданина Украины, пытавшегося совершить взрыв грузового поезда... Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры края, признал Борисенко виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.
По данным объединенной пресс-службы судов Кубани, в июле 2024 года подсудимому было предложено совершить диверсию, а именно изготовить два самодельных взрывных устройства (СВУ) и установить их в ниши крепления вагонов-цистерн железнодорожного грузового состава, перевозящего дизельное топливо. Подсудимый согласился на предложение и из Нижнего Новгорода, где он проживал, прибыл в Москву. В столице он получил компоненты для изготовления взрывных устройств, которые привез обратно в Нижний Новгород и поместил в гараж на хранение. В августе 2024 года подсудимый изготовил два взрывных устройства, а 7 сентября 2024 года прибыл на железнодорожную станцию "Зелецино" в Кстовском районе Нижегородской области и заложил устройства в ниши крепления вагонов-цистерн разных составов.
Затем Борисенко совершил телефонные звонки с целью приведения в действие СВУ, однако не смог довести задуманное до конца, так как устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Туапсе-Сортировочная" в Туапсе. Также устройство, изготовленное подсудимым, было обнаружено, обезврежено и изъято на станции Ярославль-Главный в Кировском районе Ярославля.
"Пунктом назначения состава с заложенным взрывным устройством был морской терминал Туапсе, где должна была осуществиться выгрузка горюче-смазочных материалов объемом 65 тонн", - уточнили в пресс-службе судов Кубани.
Таким образом, подрыв цистерны на территории терминала мог привести к прекращению железнодорожных перевозок, иного повреждения или уничтожения объектов критической инфраструктуры, объектов топливно-энергетического комплекса, в том числе объектов морского порта Туапсе, что могло привести к подрыву экономической безопасности и обороноспособности РФ.
Подсудимый был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
В прокуратуре региона уточнили, что Краснодарский краевой суд признал Борисенко виновным по пункту "в" части 3 статьи 222.1 (незаконное хранение, перевозка взрывчатых веществ, взрывных устройств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"), части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств), пункту "в" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение, перевозка взрывных устройств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"), части 3 статьи 30 пункта "в", части 2 статьи 281 УК РФ (покушение на взрыв, направленный на разрушение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, сопряженный с посягательством на объекты топливно-энергетического комплекса, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ).
Имущество осужденного, использованное при совершении преступлений, конфисковано в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.
