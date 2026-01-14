В Екатеринбурге арестовали трех обвиняемых в изнасиловании школьницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 11 марта троих мужчин, обвиняемых в изнасиловании 15-летней школьницы, Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 11 марта троих мужчин, обвиняемых в изнасиловании 15-летней школьницы, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Эдуарда Шафикова. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей по 11 марта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по делу проходят трое фигурантов, органами предварительного расследования они обвиняются в изнасиловании несовершеннолетней группой лиц по предварительному сговору.

"Суд отправил под стражу до 11 марта Эльнура Гаана и Николая Силова", – добавили в инстанции.

Судя по распространенным пресс-службой фотоснимкам, первый обвиняемый не прятался от камер журналистов, двое других натянули на голову капюшоны.