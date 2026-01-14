https://ria.ru/20260114/sud-2067773852.html
В Екатеринбурге арестовали трех обвиняемых в изнасиловании школьницы
В Екатеринбурге арестовали трех обвиняемых в изнасиловании школьницы
екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости.
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 11 марта троих мужчин, обвиняемых в изнасиловании 15-летней школьницы, сообщила
объединенная пресс-служба судов региона.
"Ленинский районный суд Екатеринбурга
рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Эдуарда Шафикова. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей по 11 марта", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по делу проходят трое фигурантов, органами предварительного расследования они обвиняются в изнасиловании несовершеннолетней группой лиц по предварительному сговору.
"Суд отправил под стражу до 11 марта Эльнура Гаана и Николая Силова", – добавили в инстанции.
Судя по распространенным пресс-службой фотоснимкам, первый обвиняемый не прятался от камер журналистов, двое других натянули на голову капюшоны.
Как ранее уточняли РИА Новости в правоохранительных органах, в Екатеринбурге расследуется уголовное дело об изнасиловании 15-летней девочки. По сведениям издания "Комсомольская правда", школьница поругалась с мамой, ушла из дома и на улице познакомилась с одним из фигурантов, который предложил снять для нее квартиру.