В Мордовии осудили организаторов канала незаконной миграции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Члены межрегиональной преступной группы осуждены за организацию канала незаконной миграции на территории Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии.
Установлено, что в ноябре 2023 года четверо подсудимых за денежное вознаграждение организовали фиктивную сдачу экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ в одном из международных центров тестирования в Нижнем Новгороде. Экзамены фактически не проводились, однако на основе сфальсифицированных результатов злоумышленники изготавливали и выдавали иностранным гражданам подложные сертификаты. Эти документы в дальнейшем использовались для незаконного получения вида на жительство в РФ.
Кроме того, в ходе расследования было установлено, что с июня по октябрь 2023 года один из членов группы, 39-летний житель Саранска, незаконную легализовал трех иностранных граждан.
"Суд признал подсудимых виновными в организации незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ). В зависимости от степени тяжести совершенных деяний им назначено наказание от 1,5 лет лишения свободы условно до 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Троим осужденным назначены штрафы в размере от 100 до 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.