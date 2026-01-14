В Мордовии осудили организаторов канала незаконной миграции

"Суд признал подсудимых виновными в организации незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ). В зависимости от степени тяжести совершенных деяний им назначено наказание от 1,5 лет лишения свободы условно до 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Троим осужденным назначены штрафы в размере от 100 до 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.