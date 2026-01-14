Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии осудили организаторов канала незаконной миграции - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/sud-2067769005.html
В Мордовии осудили организаторов канала незаконной миграции
В Мордовии осудили организаторов канала незаконной миграции - РИА Новости, 14.01.2026
В Мордовии осудили организаторов канала незаконной миграции
Члены межрегиональной преступной группы осуждены за организацию канала незаконной миграции на территории Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T11:44:00+03:00
2026-01-14T11:44:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
саранск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20260108/gosduma-2066844820.html
https://ria.ru/20260113/peterburg-2067530135.html
россия
нижний новгород
саранск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижний новгород, саранск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Саранск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Мордовии осудили организаторов канала незаконной миграции

В Мордовии вынесли приговор организаторам канала незаконной миграции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Члены межрегиональной преступной группы осуждены за организацию канала незаконной миграции на территории Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии.
Установлено, что в ноябре 2023 года четверо подсудимых за денежное вознаграждение организовали фиктивную сдачу экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ в одном из международных центров тестирования в Нижнем Новгороде. Экзамены фактически не проводились, однако на основе сфальсифицированных результатов злоумышленники изготавливали и выдавали иностранным гражданам подложные сертификаты. Эти документы в дальнейшем использовались для незаконного получения вида на жительство в РФ.
Фойе здания Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Госдуму внесут законодательные инициативы по миграционной политике
8 января, 09:29
Кроме того, в ходе расследования было установлено, что с июня по октябрь 2023 года один из членов группы, 39-летний житель Саранска, незаконную легализовал трех иностранных граждан.
"Суд признал подсудимых виновными в организации незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ). В зависимости от степени тяжести совершенных деяний им назначено наказание от 1,5 лет лишения свободы условно до 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Троим осужденным назначены штрафы в размере от 100 до 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Петербурге задержали подозреваемого в заселении в хостел 1742 мигрантов
13 января, 10:06
 
ПроисшествияРоссияНижний НовгородСаранскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала