Суд изъял имущество экс-председателя Верховного суда Адыгеи
2026-01-14T11:26:00+03:00
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 янв — РИА Новости.
Волгоградский областной суд признал законным решение об изъятии имущества бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, сообщила
пресс-служба судов региона.
"Решение суда об обращении имущества в доход Российской Федерации вступило в законную силу", — говорится в релизе.
В сентябре Волжский городской суд удовлетворил в полном объеме иск Генпрокуратуры
к Трахову, его близким родственникам и доверенным лицам по делу о незаконно полученном имуществе на 13 миллиардов рублей.
Суд постановил исполнить решение немедленно, но стороны по делу и лицо, не участвовавшее в процессе, обжаловали его в апелляции. Областной суд отклонил все жалобы и оставил решение первой инстанции без изменения.
Трахов возглавлял Верховный суд Адыгеи
более 20 лет и ушел в отставку в 2019 году. О том, что его заподозрили в коррупции, стало известно в начале августа. Как писал "Коммерсант", Генпрокуратура установила, что Трахов, занимая свой пост, не соблюдал наложенные на него запреты и ограничения, а также скрывал свое истинное материальное положение. В иске говорилось о сотне объектов недвижимости, оформленных на членов семьи Трахова и доверенных лиц.
Ответчиками по делу, помимо самого бывшего судьи, выступали Рустем, Зарема и Светлана Траховы, Каплан, Султан, Тимур, Милана, Сусанна Коблевы и Мария Ульянова.
Кроме того, в октябре Сусанну Коблеву, которую СМИ называют дочерью Трахова, и ее бывшего мужа Каплана обвинили в мошенничестве. По этому делу проходят еще два предпринимателя — Алексей Еремышко и Александр Агеев.