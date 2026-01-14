Рейтинг@Mail.ru
Суд изъял имущество экс-председателя Верховного суда Адыгеи
11:26 14.01.2026 (обновлено: 13:58 14.01.2026)
Суд изъял имущество экс-председателя Верховного суда Адыгеи
республика адыгея
происшествия
волгоградская область
россия
республика адыгея, происшествия, волгоградская область, россия, волгоградский областной суд
Республика Адыгея, Происшествия, Волгоградская область, Россия, Волгоградский областной суд
Суд изъял имущество экс-председателя Верховного суда Адыгеи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 янв — РИА Новости. Волгоградский областной суд признал законным решение об изъятии имущества бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, сообщила пресс-служба судов региона.
"Решение суда об обращении имущества в доход Российской Федерации вступило в законную силу", — говорится в релизе.
В сентябре Волжский городской суд удовлетворил в полном объеме иск Генпрокуратуры к Трахову, его близким родственникам и доверенным лицам по делу о незаконно полученном имуществе на 13 миллиардов рублей.
Суд постановил исполнить решение немедленно, но стороны по делу и лицо, не участвовавшее в процессе, обжаловали его в апелляции. Областной суд отклонил все жалобы и оставил решение первой инстанции без изменения.
Трахов возглавлял Верховный суд Адыгеи более 20 лет и ушел в отставку в 2019 году. О том, что его заподозрили в коррупции, стало известно в начале августа. Как писал "Коммерсант", Генпрокуратура установила, что Трахов, занимая свой пост, не соблюдал наложенные на него запреты и ограничения, а также скрывал свое истинное материальное положение. В иске говорилось о сотне объектов недвижимости, оформленных на членов семьи Трахова и доверенных лиц.
Ответчиками по делу, помимо самого бывшего судьи, выступали Рустем, Зарема и Светлана Траховы, Каплан, Султан, Тимур, Милана, Сусанна Коблевы и Мария Ульянова.
Кроме того, в октябре Сусанну Коблеву, которую СМИ называют дочерью Трахова, и ее бывшего мужа Каплана обвинили в мошенничестве. По этому делу проходят еще два предпринимателя — Алексей Еремышко и Александр Агеев.
