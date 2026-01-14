Мосгорсуд оставил миллиардера Сулейманова в СИЗО

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО миллиардера Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - решил суд.

Басманный суд Москвы арестовал Сулейманова в начале октября 2025 года, ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает. Басманный суд в ноябре продлил фигуранту срок ареста до 27 февраля, это решение и было оспорено.

В жалобе защита заявляла, что причастность Сулейманова к преступлениям не подтверждена, единственным доказательством по делу является допрос секретного свидетеля, какие-либо следственные действия с обвиняемым не проводятся. Адвокаты также вновь сослались на состояние здоровья Сулейманова, которое, по их мнению, препятствует его содержанию под стражей.

Прокурор просила оставить решение в силе ввиду его законности и обоснованности.

Как ранее сообщало РИА Новости, Сулейманову вменяют причастность к убийству в январе 1999 года председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова и к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Также ему предъявлено обвинение в покушении на убийство в 2021 году адвоката Ильи Перегудова.