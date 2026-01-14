Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд оставил миллиардера Сулейманова в СИЗО - РИА Новости, 14.01.2026
11:07 14.01.2026
Мосгорсуд оставил миллиардера Сулейманова в СИЗО
Мосгорсуд оставил миллиардера Сулейманова в СИЗО
Мосгорсуд оставил в СИЗО миллиардера Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T11:07:00+03:00
2026-01-14T11:07:00+03:00
происшествия
москва
ибрагим сулейманов
московский городской суд
происшествия, москва, ибрагим сулейманов, московский городской суд
Происшествия, Москва, Ибрагим Сулейманов, Московский городской суд
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО миллиардера Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - решил суд.
Ибрагим Сулейманов в суде - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В деле миллиардера Сулейманова появился секретный свидетель
8 декабря 2025, 03:42
Басманный суд Москвы арестовал Сулейманова в начале октября 2025 года, ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает. Басманный суд в ноябре продлил фигуранту срок ареста до 27 февраля, это решение и было оспорено.
В жалобе защита заявляла, что причастность Сулейманова к преступлениям не подтверждена, единственным доказательством по делу является допрос секретного свидетеля, какие-либо следственные действия с обвиняемым не проводятся. Адвокаты также вновь сослались на состояние здоровья Сулейманова, которое, по их мнению, препятствует его содержанию под стражей.
Прокурор просила оставить решение в силе ввиду его законности и обоснованности.
Как ранее сообщало РИА Новости, Сулейманову вменяют причастность к убийству в январе 1999 года председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова и к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Также ему предъявлено обвинение в покушении на убийство в 2021 году адвоката Ильи Перегудова.
В суде Сулейманов сообщал, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером IT-компании".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
У умершего фигуранта дела Сулейманова перед задержанием прошли обыски
4 октября 2025, 01:22
 
ПроисшествияМоскваИбрагим СулеймановМосковский городской суд
 
 
