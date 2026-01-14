Рейтинг@Mail.ru
Власти Кипра отказали в убежище россиянину, подозреваемому в терроризме - РИА Новости, 14.01.2026
00:56 14.01.2026
Власти Кипра отказали в убежище россиянину, подозреваемому в терроризме
Власти Кипра отказали в убежище россиянину, подозреваемому в терроризме
Суд на Кипре отклонил прошение об убежище гражданина России, находящегося в международном розыске и подозреваемого в причастности к терроризму, сообщает издание РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T00:56:00+03:00
2026-01-14T00:56:00+03:00
в мире
кипр
россия
никосия (город)
интерпол
кипр
россия
никосия (город)
в мире, кипр, россия, никосия (город), интерпол
В мире, Кипр, Россия, Никосия (город), Интерпол
Власти Кипра отказали в убежище россиянину, подозреваемому в терроризме

«Филелефтерос»: суд на Кипре отклонил прошение об убежище россиянина

© AP Photo / Petros KaradjiasФлаги Греции, Кипра, Турции и Северного Кипра в Никосии
Флаги Греции, Кипра, Турции и Северного Кипра в Никосии - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Суд на Кипре отклонил прошение об убежище гражданина России, находящегося в международном розыске и подозреваемого в причастности к терроризму, сообщает издание "Филелефтерос" со ссылкой на судебные документы.
"Административный суд отклонил апелляцию гражданина России и подтвердил решение правительства о запрещении его въезда в страну, что юридически открывает путь для его депортации в Россию по обвинению в терроризме", - говорится в материале издания.
В статье уточняется, что суд признал действительными постановления о задержании и депортации, который пытался оспорить подозреваемый.
По информации "Филелефтерос", мужчина пытался незаконно въехать в Республику Кипр через неподконтрольную греко-кипрским властям северную часть острова. Его задержали на контрольно-пропускном пункте "Ледра" в Никосии после того, как обнаружилось, что мужчина состоит в "красном уведомлении" Интерпола, выпущенном российскими властями за предполагаемое участие в террористической деятельности.
Во время разбирательства по делу об экстрадиции, подозреваемый подал заявление о предоставлении ему убежища на Кипре, однако его отклонили, так как суд счел его пребывание на Кипре угрозой национальной безопасности, сообщает газета. Имя подозреваемого в материале не приводится.
В миреКипрРоссияНикосия (город)Интерпол
 
 
