Власти Кипра отказали в убежище россиянину, подозреваемому в терроризме

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Суд на Кипре отклонил прошение об убежище гражданина России, находящегося в международном розыске и подозреваемого в причастности к терроризму, сообщает издание "Филелефтерос" со ссылкой на судебные документы.
"Административный суд отклонил апелляцию гражданина России и подтвердил решение правительства о запрещении его въезда в страну, что юридически открывает путь для его депортации в Россию по обвинению в терроризме", - говорится в материале издания.
В статье уточняется, что суд признал действительными постановления о задержании и депортации, который пытался оспорить подозреваемый.
По информации "Филелефтерос", мужчина пытался незаконно въехать в Республику Кипр через неподконтрольную греко-кипрским властям северную часть острова. Его задержали на контрольно-пропускном пункте "Ледра" в Никосии после того, как обнаружилось, что мужчина состоит в "красном уведомлении" Интерпола, выпущенном российскими властями за предполагаемое участие в террористической деятельности.
Во время разбирательства по делу об экстрадиции, подозреваемый подал заявление о предоставлении ему убежища на Кипре, однако его отклонили, так как суд счел его пребывание на Кипре угрозой национальной безопасности, сообщает газета. Имя подозреваемого в материале не приводится.
