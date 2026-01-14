https://ria.ru/20260114/subsidii-2067903322.html
Субсидии на личные подсобные хозяйства выделили 1005 самозанятым в Чувашии
Субсидии на личные подсобные хозяйства выделили 1005 самозанятым в Чувашии - РИА Новости, 14.01.2026
Субсидии на личные подсобные хозяйства выделили 1005 самозанятым в Чувашии
В 2025 году 1005 самозанятых жителей Чувашии, ведущих личные подсобные хозяйства (ЛПХ), получили государственную поддержку, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 14.01.2026
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
Субсидии на личные подсобные хозяйства выделили 1005 самозанятым в Чувашии
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В 2025 году 1005 самозанятых жителей Чувашии, ведущих личные подсобные хозяйства (ЛПХ), получили государственную поддержку, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Общий объем субсидий для ЛПХ составил около 150 миллионов рублей. Эти средства были выделены в рамках федеральной программы для возмещения части затрат на производство картофеля и овощей открытого грунта. Благодаря этой поддержке самозанятые, которые специализируются на этих культурах, реализовали 192,2 тонны картофеля и 85,6 тонны овощей. На эти цели им было предоставлено 3,1 миллиона рублей субсидий.
Региональная программа поддержки включает 11 направлений. Они помогают самозанятым в разных сферах: купить скот и технику, получить удобрения или поддержку для пасеки.
Благодаря программе жители приобрели 935 коров, 430 коз и овец, 425 единиц сельскохозяйственной техники и 4 842 единицы материалов для пчеловодства. Также самозанятые получили субсидии на содержание 2 325 голов крупного рогатого скота и 448 овец и коз.
"Начиная с 2022 года, в Чувашской Республике действует специальная программа поддержки граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства", — подчеркнул вице-премьер — министр сельского хозяйства региона Андрей Макушев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что с 2022 по 2025 год свыше 4,7 тысячи самозанятых получили в общей сложности 637 миллионов рублей. В таких хозяйствах есть значительный потенциал, и задача властей — создать все условия для их развития. Поддержка самозанятых является инвестицией в будущее сел и деревень республики.
По данным пресс-службы, в этом году поддержку самозанятых, ведущих личное подсобное хозяйство, продолжат. На эти цели в бюджете предусмотрено порядка 100 миллионов рублей.