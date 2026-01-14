В Совфеде прокомментировали выбор Стубба в качестве переговорщика с Россией

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Выбор президента Финляндии Александра Стубба в качестве переговорщика от Евросоюза с Россией – плохая идея, он выступает с русофобскими заявлениями, в РФ его оценивают как врага, заявил сенатор Владимир Джабаров.
Правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в переговорах по Украине, одним из возможных претендентов дипломаты считают президента Финляндии Александра Стубба, сообщает газета Pоlitico со ссылкой на источники.
По его словам, одно из преимуществ Стубба – неплохие отношения с Дональдом Трампом, с которым он играет в гольф.
"Однако в последнее время финский лидер сделал ряд откровенно русофобских заявлений. После этого в России его оценивают как врага. Поэтому, если мы и согласимся на диалог, европейцам хорошо бы подобрать более подходящую кандидатуру", - отметил Джабаров.
