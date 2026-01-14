В Совфеде прокомментировали выбор Стубба в качестве переговорщика с Россией

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Выбор президента Финляндии Александра Стубба в качестве переговорщика от Евросоюза с Россией – плохая идея, он выступает с русофобскими заявлениями, в РФ его оценивают как врага, заявил сенатор Владимир Джабаров.