В Совфеде прокомментировали выбор Стубба в качестве переговорщика с Россией - РИА Новости, 14.01.2026
15:17 14.01.2026
В Совфеде прокомментировали выбор Стубба в качестве переговорщика с Россией
В Совфеде прокомментировали выбор Стубба в качестве переговорщика с Россией
В Совфеде прокомментировали выбор Стубба в качестве переговорщика с Россией
Выбор президента Финляндии Александра Стубба в качестве переговорщика от Евросоюза с Россией – плохая идея, он выступает с русофобскими заявлениями, в РФ его... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T15:17:00+03:00
2026-01-14T15:17:00+03:00
В Совфеде прокомментировали выбор Стубба в качестве переговорщика с Россией

Сенатор Джабаров назвал плохой идеей выбор Стубба в качестве переговорщика с РФ

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Выбор президента Финляндии Александра Стубба в качестве переговорщика от Евросоюза с Россией – плохая идея, он выступает с русофобскими заявлениями, в РФ его оценивают как врага, заявил сенатор Владимир Джабаров.
Правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в переговорах по Украине, одним из возможных претендентов дипломаты считают президента Финляндии Александра Стубба, сообщает газета Pоlitico со ссылкой на источники.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Финляндии жестко осадили Стубба после слов о России
2 января, 19:13
"Стубб – игрок в гольф, но не переговорщик. Выбор президента Финляндии Александра Стубба в качестве переговорщика от ЕС с Россией – плохая идея. Европейцы думают, что Финляндия – наш ближайший сосед. Но эта страна входит не только в ЕС, но и в НАТО", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, одно из преимуществ Стубба – неплохие отношения с Дональдом Трампом, с которым он играет в гольф.
"Однако в последнее время финский лидер сделал ряд откровенно русофобских заявлений. После этого в России его оценивают как врага. Поэтому, если мы и согласимся на диалог, европейцам хорошо бы подобрать более подходящую кандидатуру", - отметил Джабаров.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Пушков поставил Стубба на место из-за заявлений о России
20 мая 2025, 01:05
 
