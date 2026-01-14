https://ria.ru/20260114/strimery-2067910281.html
В Краснодаре устанавливают обстоятельства пыток девушки треш-стримерами
В Краснодаре устанавливают обстоятельства пыток девушки треш-стримерами - РИА Новости, 14.01.2026
В Краснодаре устанавливают обстоятельства пыток девушки треш-стримерами
Полиция устанавливает обстоятельства по информации о треш-стримерах в Краснодаре, предположительно, избивавших и унижавших девушку ради донатов, сообщили РИА... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T19:55:00+03:00
2026-01-14T19:55:00+03:00
2026-01-14T19:55:00+03:00
происшествия
краснодар
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_0:105:2690:1618_1920x0_80_0_0_930d6837f755d2ca936df8f748f07b32.jpg
https://ria.ru/20260114/uzbekistan-2067760469.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_197:0:2494:1723_1920x0_80_0_0_deee03933f57484d5a47b2ce5735d3a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Краснодаре устанавливают обстоятельства пыток девушки треш-стримерами
В Краснодаре полиция устанавливает обстоятельства пыток девушки треш-стримерами