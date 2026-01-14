В Краснодаре устанавливают обстоятельства пыток девушки треш-стримерами

КРАСНОДАР, 14 янв – РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства по информации о треш-стримерах в Краснодаре, предположительно, избивавших и унижавших девушку ради донатов, сообщили РИА Новости в ГУМВД России по Краснодарскому краю.