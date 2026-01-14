Стармер: соцсеть X приведет Grok в соответствие с британскими законами

ЛОНДОН, 14 янв - РИА Новости. Соцсеть X проводит работу по приведению чат-бота Grok в соответствие с британскими законами на фоне скандала с генерированием порнографических изображений пользователей, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
В понедельник британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении компании xAI и чат-бота Grok американского миллиардера Илона Маска, которые позволяли генерировать порнографические изображения. Регулятор сообщил, что получил "крайне тревожные" сообщения об использовании чат-бота Grok на платформе X для создания изображений людей без одежды, а также изображений детей сексуального характера, которые "могут быть расценены как материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми". В случае выявления нарушений Ofcom может оштрафовать компанию на 10% от глобальной выручки, а также может заблокировать платформу.
"Сегодня утром мне сообщили, что X принимает меры для обеспечения полного соблюдения законодательства Великобритании. Если это так, то это приветствуется, но мы не собираемся отступать. Они должны действовать. Мы примем необходимые меры. Мы будем укреплять существующие законы и готовиться к принятию новых, если потребуется, а Ofcom продолжит свое независимое расследование по мере необходимости", - заявил Стармер в британском парламенте.
Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила о намерении инициировать законопроект о введении санкций против премьера Великобритании Кира Стармера и страны в целом, если Лондон примет решение запретить социальную сеть X. В четверг Стармер заявил о готовности запретить сеть X на фоне сообщений о появлении новой функции, из-за которой пользователи стали сталкиваться с сексуализированными изображениями, сгенерированными моделью искусственного интеллекта Grok.
Во вторник газета Telegraph со ссылкой на источники в США сообщила, что Штаты могут запретить въезд ряду британских чиновников в случае запрета в Великобритании соцсети X.
Ранее агентство Блумберг передавало, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми. Как отмечало агентство, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом, согласно сообщению агентства, запрещенные изображения были удалены. На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости.
