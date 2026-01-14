Стармер: соцсеть X приведет Grok в соответствие с британскими законами

«

"Сегодня утром мне сообщили, что X принимает меры для обеспечения полного соблюдения законодательства Великобритании. Если это так, то это приветствуется, но мы не собираемся отступать. Они должны действовать. Мы примем необходимые меры. Мы будем укреплять существующие законы и готовиться к принятию новых, если потребуется, а Ofcom продолжит свое независимое расследование по мере необходимости", - заявил Стармер в британском парламенте.