13:50 14.01.2026
В Стамбуле сухогруз, шедший в Россию, едва не столкнулся с другим судном
В Стамбуле сухогруз, шедший в Россию, едва не столкнулся с другим судном
стамбул, мраморное море, камерун, в мире, россия, турция
Стамбул, Мраморное море, Камерун, В мире, Россия, Турция
В Стамбуле сухогруз, шедший в Россию, едва не столкнулся с другим судном

СТАМБУЛ, 14 янв – РИА Новости. Направляющийся в российский порт сухогруз Princess Eva чуть не столкнулся с другим судном у берегов Стамбула, трагедии удалось избежать благодаря вмешательству береговой охраны, сообщили РИА Новости в службе.
"Сухогруз Princess Eva длиной в 98 метров, у которого вышел из строя двигатель, начал опасно сближаться у причальной зоны Ахыркапы в Мраморном море с сухогрузом Resat Aga. При координационных усилиях стамбульского центра по управлению судоходством сухогруз Princess Eva был отбуксирован в более безопасное место и поставлен на якорь", - сообщили в береговой охране.
Princess Eva под флагом Камеруна направлялся в порт "Кавказ", а Resat Aga под флагом Барбадоса – в Алжир.
Танкер и контейнеровоз столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула
7 марта 2025, 23:37
 
