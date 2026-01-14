https://ria.ru/20260114/stambul-2067803783.html
В Стамбуле сухогруз, шедший в Россию, едва не столкнулся с другим судном
В Стамбуле сухогруз, шедший в Россию, едва не столкнулся с другим судном - РИА Новости, 14.01.2026
В Стамбуле сухогруз, шедший в Россию, едва не столкнулся с другим судном
Направляющийся в российский порт сухогруз Princess Eva чуть не столкнулся с другим судном у берегов Стамбула, трагедии удалось избежать благодаря вмешательству... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:50:00+03:00
2026-01-14T13:50:00+03:00
2026-01-14T13:50:00+03:00
стамбул
мраморное море
камерун
в мире
россия
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909817225_0:150:3109:1898_1920x0_80_0_0_5d69894069c948ac0bb5dc794d3254bf.jpg
https://ria.ru/20250307/tanker-2003746417.html
стамбул
мраморное море
камерун
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909817225_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_b5e2fabd976d04ce81e194d7f17c395c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, мраморное море, камерун, в мире, россия, турция
Стамбул, Мраморное море, Камерун, В мире, Россия, Турция
В Стамбуле сухогруз, шедший в Россию, едва не столкнулся с другим судном
В Стамбуле шедший в РФ сухогруз Princess Eva чуть не столкнулся с другим судном