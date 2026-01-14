США могут запустить "совет мира" по Газе в ближайшие дни, пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. США могут запустить "совет мира" по сектору Газа в ближайшие дни и уже разослали приглашения ряду стран, предложив им вступить в него, сообщает портал Axios со ссылкой на американских официальных лиц.
"Белый дом отправил приглашения ряду стран вступить в совет и надеется официально запустить его через считанные дни", - пишет портал.
По этим данным, президент США Дональд Трамп будет председательствовать на первой встрече этого совета на следующей неделе в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.