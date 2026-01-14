Рейтинг@Mail.ru
США хранят часть доходов от продажи венесуэльской нефти на счету в Катаре
23:15 14.01.2026 (обновлено: 23:35 14.01.2026)
США хранят часть доходов от продажи венесуэльской нефти на счету в Катаре
США хранят часть доходов от продажи венесуэльской нефти на счету в Катаре - РИА Новости, 14.01.2026
США хранят часть доходов от продажи венесуэльской нефти на счету в Катаре
Администрация президента США Дональда Трампа хранит основную часть 500 миллионов долларов, полученных от первой продажи венесуэльской нефти, на счету в Катаре,... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
сша
венесуэла
катар
николас мадуро
дональд трамп
оон
джон болтон
сша
венесуэла
катар
в мире, сша, венесуэла, катар, николас мадуро, дональд трамп, оон, джон болтон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Катар, Николас Мадуро, Дональд Трамп, ООН, Джон Болтон, Удары США по Венесуэле
США хранят часть доходов от продажи венесуэльской нефти на счету в Катаре

Semafor: США хранят часть доходов от нефти из Венесуэлы на счету в Катаре

© AP Photo / Matias DelacroixНефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хранит основную часть 500 миллионов долларов, полученных от первой продажи венесуэльской нефти, на счету в Катаре, сообщает издание Semafor со ссылкой на чиновников американского правительства.
"Первая продажа администрацией Трампа венесуэльской нефти оценивается в 500 миллионов долларов, сообщил Semafor представитель администрации... Основной счет, по словам второго высокопоставленного чиновника администрации, находится в Катаре", - пишет издание.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году
Вчера, 16:10
При этом эти средства хранятся на счетах, подконтрольных правительству США, как прописано в пятничном указе Трампа.
"Второй чиновник охарактеризовал Катар как нейтральное место, где деньги могут находиться в свободном обороте с одобрения США и без риска заморозки", - говорится в публикации.
Позднее агентство Рейтер со ссылкой на неназванное американское официальное лицо передало, что США планируют осуществить новые продажи венесуэльской нефти в ближайшие дни и недели.
Трамп ранее заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов и подчеркнул, что США готовы обрабатывать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны имеет хорошее применение для строительства дорог.
При этом бывший советник Трампа Джон Болтон выразил мнение, что планы президента США в отношении Венесуэлы могут серьезно навредить американским компаниям по добыче сланцевой нефти.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В АЭИ оценили перспективы отказа Индии от российской нефти
Вчера, 15:30
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Россия осудила атаку Украины на нефтяные танкеры КТК
Вчера, 19:29
 
В миреСШАВенесуэлаКатарНиколас МадуроДональд ТрампООНДжон БолтонУдары США по Венесуэле
 
 
