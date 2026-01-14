Шесть самолетов-заправщиков США вылетели с авиабазы в Катаре

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Шесть самолетов-заправщиков США вылетели на юг с авиабазы в Катаре, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Власти Катара подтвердили вывоз части персонала с расположенной на его территории американской авиабазы Аль-Удейд в связи с нынешним развитием событий в регионе.