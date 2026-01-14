Рейтинг@Mail.ru
Шесть самолетов-заправщиков США вылетели с авиабазы в Катаре - РИА Новости, 14.01.2026
23:04 14.01.2026 (обновлено: 23:16 14.01.2026)
Шесть самолетов-заправщиков США вылетели с авиабазы в Катаре
сша, катар, в мире, иран, дональд трамп
США, Катар, В мире, Иран, Дональд Трамп
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon RedfernПара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар
Пара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon Redfern
Пара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Шесть самолетов-заправщиков США вылетели на юг с авиабазы в Катаре, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Речь идет о стратегических самолет-заправщиках ВВС США Boeing KC-135 Stratotanker, которые покинули американскую базу в Катаре Аль-Удейд. Такие самолеты могут осуществлять дозаправку в воздухе боевых и транспортных машин. KC-135 является одним из ключевых элементов масштабных операций ВВС США, обеспечивая их дальность и непрерывность.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
США нашли виновника утечек по Венесуэле, сообщил Трамп
23:13
Все шесть заправщиков США выключили транспондеры вскоре после взлета с базы в Катаре.
Ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов передавало, что ряду военных дали указание к вечеру среды покинуть базу США Аль-Удейд в Катаре, откуда в июне прошлого года в преддверии ударов США по Ирану эвакуировали часть персонала и по которой после этого Иран нанес удары.
Рейтер также передавал, со ссылкой на неназванного израильского чиновника, что президент США Дональд Трамп, по всей видимости, уже принял решение о военном вмешательстве в Иране.
Власти Катара подтвердили вывоз части персонала с расположенной на его территории американской авиабазы Аль-Удейд в связи с нынешним развитием событий в регионе.
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Германия скоро может направить в Гренландию первую группу солдат, пишут СМИ
21:53
 
