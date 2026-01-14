У США в Гренландии осталось 200 военных, заявил глава МИД Дании

БРЮССЕЛЬ, 14 янв – РИА Новости. После холодной войны у США в Гренландии остался один военный объект из 17 и около 200 военнослужащих из прежних 10 тысяч, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

"Все мы, по обе стороны Атлантики, когда-то воспользовались так называемыми "дивидендами мира" и исходили из идеи сохранения Арктики как региона с низкой напряженностью. Вероятно, именно поэтому сами США в период холодной войны приняли решение о гораздо более мягком военном присутствии в Гренландии . В какой-то момент у них было 17 различных военных объектов и баз. Сейчас осталась только одна. Тогда было около 10 тысяч военнослужащих, сейчас — примерно 200. Это не наше решение, это решение США. А теперь ситуация совершенно иная. И, конечно, мы должны на это реагировать", - сказал он.

В то же время, он отметил, что США могут в любой момент запросить усиление своего военного присутствия в Гренландии.

"США уже имеют широкое соглашение о военном доступе. В рамках оборонного соглашения 1951 года США могут в любой момент запросить увеличение своего присутствия в Гренландии. Поэтому мы хотели услышать, есть ли у США дополнительные запросы в этом отношении, и мы будем конструктивно рассматривать любые такие обращения. Гренландия через Королевство Дания является членом НАТО и остается таковым с самого основания НАТО в 1949 году, и поэтому также подпадает под действие статьи 5. Мы уже довольно долго продвигаем в НАТО идею более сильной коллективной роли в Гренландии вместе с рядом союзников и готовы работать с США над продвижением этой повестки, и мы готовы идти дальше", - сказал он.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.