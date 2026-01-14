Рейтинг@Mail.ru
Белый дом поставил Гренландию перед выбором между США или КНР и Россией - РИА Новости, 14.01.2026
22:19 14.01.2026
Белый дом поставил Гренландию перед выбором между США или КНР и Россией
Белый дом поставил Гренландию перед выбором между США или КНР и Россией
Белый дом поставил Гренландию перед выбором между США или КНР и Россией

© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Белый дом опубликовал в соцсети Х картинку, которой предложил гренландцам выбрать, с кем они хотят быть: с солнечным Вашингтоном или пасмурными Москвой и Пекином.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что США так или иначе получат Гренландию. Он также заявлял, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай.
Нуук, Гренландия
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии
22:10
В среду Белый дом опубликовал на страничке в соцсети Х изображение (вероятно, сгенерированное ИИ) с подписью "В какую сторону, гренландец?".
На картинке – две собачьих упряжки (Трамп ранее отмечал, что оборона острова состоит лишь из них) на перепутье. Слева – освещенный солнцем Белый дом и флаг США. Справа – флаги РФ и КНР среди черных туч и молний. А еще – храм Василия Блаженного и Великая Китайская стена.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия
Глава МИД Дании рассказал, что было на встрече с Гренландией и США
22:00
 
В миреГренландияСШАРоссияДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
