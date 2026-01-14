Белый дом поставил Гренландию перед выбором между США или КНР и Россией

ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Белый дом опубликовал в соцсети Х картинку, которой предложил гренландцам выбрать, с кем они хотят быть: с солнечным Вашингтоном или пасмурными Москвой и Пекином.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что США так или иначе получат Гренландию. Он также заявлял, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай.
В среду Белый дом опубликовал на страничке в соцсети Х изображение (вероятно, сгенерированное ИИ) с подписью "В какую сторону, гренландец?".
На картинке – две собачьих упряжки (Трамп ранее отмечал, что оборона острова состоит лишь из них) на перепутье. Слева – освещенный солнцем Белый дом и флаг США. Справа – флаги РФ и КНР среди черных туч и молний. А еще – храм Василия Блаженного и Великая Китайская стена.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.