Белый дом поставил Гренландию перед выбором между США или КНР и Россией

ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Белый дом Белый дом опубликовал в соцсети Х картинку, которой предложил гренландцам выбрать, с кем они хотят быть: с солнечным Вашингтоном или пасмурными Москвой и Пекином.

В среду Белый дом опубликовал на страничке в соцсети Х изображение (вероятно, сгенерированное ИИ) с подписью "В какую сторону, гренландец?".

На картинке – две собачьих упряжки (Трамп ранее отмечал, что оборона острова состоит лишь из них) на перепутье. Слева – освещенный солнцем Белый дом и флаг США. Справа – флаги РФ и КНР среди черных туч и молний. А еще – храм Василия Блаженного и Великая Китайская стена.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.