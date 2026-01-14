https://ria.ru/20260114/ssha-2067924686.html
Пентагон пока не менял боеготовность своих сил в Гренландии
Пентагон пока не принимал решений об изменении уровня боеготовности американских сил в Гренландии, заявила РИА Новости пресс-секретарь министерства войны страны РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T21:51:00+03:00
сша
гренландия
в мире
копенгаген
арктика
нато
министерство обороны сша
