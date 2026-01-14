Рейтинг@Mail.ru
Пентагон пока не менял боеготовность своих сил в Гренландии
21:51 14.01.2026
Пентагон пока не менял боеготовность своих сил в Гренландии
сша
гренландия
в мире
копенгаген
арктика
нато
министерство обороны сша
сша, гренландия, в мире, копенгаген, арктика, нато, министерство обороны сша
США, Гренландия, В мире, Копенгаген, Арктика, НАТО, Министерство обороны США
Флаг США над посольством страны в Москве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Пентагон пока не принимал решений об изменении уровня боеготовности американских сил в Гренландии, заявила РИА Новости пресс-секретарь министерства войны страны Кингсли Уилсон.
"В настоящее время у нас нет объявлений о размещении (дополнительных военных – ред.) сил (в Гренландии – ред.)", - заявила Уилсон.
В среду датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген продолжит наращивать присутствие своих войск в Гренландии и призывать к укреплению сил НАТО в Арктике.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Министерство войны США готово выполнять приказы Трампа по Гренландии
