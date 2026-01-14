Рейтинг@Mail.ru
Министерство войны США готово выполнять приказы Трампа по Гренландии
21:48 14.01.2026 (обновлено: 21:56 14.01.2026)
Министерство войны США готово выполнять приказы Трампа по Гренландии
Министерство войны США готово выполнять приказы Трампа по Гренландии - РИА Новости, 14.01.2026
Министерство войны США готово выполнять приказы Трампа по Гренландии
Американские военные готовы в любое время выполнить распоряжения президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, заявила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 14.01.2026
сша
гренландия
в мире
дания
дональд трамп
евросоюз
нато
сша, гренландия, в мире, дания, дональд трамп, евросоюз, нато
США, Гренландия, В мире, Дания, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
Министерство войны США готово выполнять приказы Трампа по Гренландии

Вилсон: Пентагон готов сразу выполнять приказы Трампа по Гренландии

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Американские военные готовы в любое время выполнить распоряжения президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, заявила РИА Новости пресс-секретарь министерства войны страны Кингсли Вилсон.
Американский конгрессмен-демократ Тед Лью 11 января призвал военных государства не подчиняться приказу Трампа напасть на Гренландию в случае, если американский лидер примет такое решение. Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен в среду объявил, что Дания продолжит наращивать присутствие своих войск на острове и призывать к укреплению сил НАТО в Арктике.
Флаг США над посольством страны в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Пентагон пока не менял боеготовность своих сил в Гренландии
21:51
"Министерство войны готово выполнить распоряжения главнокомандующего (в отношении Гренландии - ред.) в любой момент, когда в этом возникнет необходимость", - сказала агентству Вилсон.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Дым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
США ударили по Венесуэле в праздники, так как многие военные были в отпуске
21:37
 
СШАГренландияВ миреДанияДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
