Министерство войны США готово выполнять приказы Трампа по Гренландии

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Американские военные готовы в любое время выполнить распоряжения президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, заявила РИА Новости пресс-секретарь министерства войны страны Кингсли Вилсон.

Арктике. Американский конгрессмен-демократ Тед Лью 11 января призвал военных государства не подчиняться приказу Трампа напасть на Гренландию в случае, если американский лидер примет такое решение. Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен в среду объявил, что Дания продолжит наращивать присутствие своих войск на острове и призывать к укреплению сил НАТО

"Министерство войны готово выполнить распоряжения главнокомандующего (в отношении Гренландии - ред.) в любой момент, когда в этом возникнет необходимость", - сказала агентству Вилсон.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.