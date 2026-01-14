Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД Дании и Гренландии пробыли в Белом доме менее полутора часов
20:10 14.01.2026 (обновлено: 20:20 14.01.2026)
Главы МИД Дании и Гренландии пробыли в Белом доме менее полутора часов
в мире
дания
гренландия
ларс лёкке расмуссен
сша
марко рубио
дональд трамп
нато
дания
гренландия
сша
в мире, дания, гренландия, ларс лёкке расмуссен, сша, марко рубио, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Дания, Гренландия, Ларс Лёкке Расмуссен, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Главы МИД Дании и Гренландии пробыли в Белом доме менее полутора часов

AFP: главы МИД Дании и Гренландии пробыли в Белом доме менее полутора часов

Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел Дании и Гренландии Ларс Лёкке Расмуссен и Вивиан Моцфельдт покинули Белый дом менее чем через 1,5 часа после начала переговоров, передает агентство Франс Пресс.
В среду министры пешком прошли за ограждение Белого дома на встречу с представителями американской администрации.
"Министры иностранных дел Дании и Гренландии покинули переговоры в Белом доме менее чем через 1,5 часа после запланированного начала встречи, согласно фотографии AFP", - написал корреспондент агентства Дэнни Кемп в соцсети X.
Американский госсекретарь Марко Рубио 7 января объявил, что на этой неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение датских властей обсудить ситуацию вокруг острова, и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства. Расмуссен во вторник уточнил, что к его встрече с госсекретарем и Моцфельдт присоединится вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Европарламент осудил заявления администрации Трамп в отношении Гренландии
В миреДанияГренландияЛарс Лёкке РасмуссенСШАМарко РубиоДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
