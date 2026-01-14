Рейтинг@Mail.ru
Европейские чиновники считают вероятным вмешательство США в Иран, пишут СМИ
19:42 14.01.2026 (обновлено: 19:50 14.01.2026)
Европейские чиновники считают вероятным вмешательство США в Иран, пишут СМИ
Европейские чиновники считают вероятным военное вмешательство США в Иран, полагают, что оно якобы может произойти в течение ближайших 24 часов
в мире
сша
иран
дональд трамп
сша
иран
в мире, сша, иран, дональд трамп
В мире, США, Иран, Дональд Трамп
Европейские чиновники считают вероятным вмешательство США в Иран, пишут СМИ

Reuters: европейские чиновники считают вероятным вмешательство США в Иран

Флаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Европейские чиновники считают вероятным военное вмешательство США в Иран, полагают, что оно якобы может произойти в течение ближайших 24 часов, передает агентство Рейтер.
"Два европейских чиновника заявили, что военное вмешательство США кажется вероятным, один сказал, что это может произойти в ближайшие 24 часа", - говорится в сообщении агентства.
Неназванный израильский чиновник считает, что президент США Дональд Трамп, по всей видимости, уже якобы принял решение о военном вмешательстве в Иран.
Рубио в понедельник обсудил с Нетаньяху ситуацию в Иране, пишет Axios
В миреСШАИранДональд Трамп
 
 
