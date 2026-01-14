https://ria.ru/20260114/ssha-2067907545.html
Европейские чиновники считают вероятным вмешательство США в Иран, пишут СМИ
Европейские чиновники считают вероятным вмешательство США в Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2026
Европейские чиновники считают вероятным вмешательство США в Иран, пишут СМИ
Европейские чиновники считают вероятным военное вмешательство США в Иран, полагают, что оно якобы может произойти в течение ближайших 24 часов, передает...
Европейские чиновники считают вероятным вмешательство США в Иран, пишут СМИ
Reuters: европейские чиновники считают вероятным вмешательство США в Иран