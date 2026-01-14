Главы МИД Дании и Гренландии пешком прошли за ограждение Белого дома

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт пешком прошли за ограждение Белого дома на встречу с представителями американской администрации.