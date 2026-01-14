Главы МИД Дании и Гренландии пешком прошли за ограждение Белого дома

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт пешком прошли за ограждение Белого дома на встречу с представителями американской администрации.
Как свидетельствуют кадры, обнародованные в среду телеканалом CNN, у входа в резиденцию президента США глав датских и гренландских дипломатических ведомств встретила глава протокольной службы Соединённых Штатов Моника Кроули.
Встреча проходит на фоне резкого заявления президента США Дональда Трампа, который за несколько часов до переговоров потребовал от Дании "немедленно убраться" из Гренландии, выразив мнение, что только США способны обеспечить контроль над данной территорией.
Глава Белого дома ранее неоднократно заявлял о стратегическом значении Гренландии для безопасности США и не исключал возможности перехода автономной датской территории под американский контроль в интересах нацбезопасности Вашингтона.