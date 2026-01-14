Рейтинг@Mail.ru
19:29 14.01.2026
Главы МИД Дании и Гренландии пешком прошли за ограждение Белого дома
Главы МИД Дании и Гренландии пешком прошли за ограждение Белого дома
в мире
сша
гренландия
дания
ларс лёкке расмуссен
дональд трамп
сша
гренландия
дания
в мире, сша, гренландия, дания, ларс лёкке расмуссен, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Дания, Ларс Лёкке Расмуссен, Дональд Трамп
Главы МИД Дании и Гренландии пешком прошли за ограждение Белого дома

Расмуссен и Мотцфельдт пешком прошли на территорию Белого дома

Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт пешком прошли за ограждение Белого дома на встречу с представителями американской администрации.
Как свидетельствуют кадры, обнародованные в среду телеканалом CNN, у входа в резиденцию президента США глав датских и гренландских дипломатических ведомств встретила глава протокольной службы Соединённых Штатов Моника Кроули.
Встреча проходит на фоне резкого заявления президента США Дональда Трампа, который за несколько часов до переговоров потребовал от Дании "немедленно убраться" из Гренландии, выразив мнение, что только США способны обеспечить контроль над данной территорией.
Глава Белого дома ранее неоднократно заявлял о стратегическом значении Гренландии для безопасности США и не исключал возможности перехода автономной датской территории под американский контроль в интересах нацбезопасности Вашингтона.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ узнали, как Трамп хотел бы получить Гренландию
