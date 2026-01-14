Министр здравоохранения США раскритиковал любовь Трампа к фастфуду

"Он ест действительно вредную еду: McDonald"s, KFC, (пьет – ред.) диетическую колу... Я не знаю, как он все еще жив, но он жив", – сказал он в подкасте Кэти Миллер (опубликован на YouTube).

При этом Кеннеди-младший заверил, что в своих резиденциях (например, Белом доме или имении Мар-а-Лаго) президент США ест "хорошую еду", а к фастфуду прибегает только во время дороги – так как доверяет крупным корпорациям и "не хочет заболеть".