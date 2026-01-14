Рейтинг@Mail.ru
Министр здравоохранения США раскритиковал любовь Трампа к фастфуду
18:46 14.01.2026
Министр здравоохранения США раскритиковал любовь Трампа к фастфуду
Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал любовь американского президента Дональда Трампа к фастфуду и задался вопросом, как тот все еще... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
сша
Министр здравоохранения США раскритиковал любовь Трампа к фастфуду

НЬЮ-ЙОРК, 14 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал любовь американского президента Дональда Трампа к фастфуду и задался вопросом, как тот все еще жив.
Из вредных привычек у президента США – пристрастие к вредной пище. Он не скрывает свою любовь к бургерам, картошке фри и газировке, называя себя постоянным клиентом фастфудов. Американский лидер ранее также заявлял, что хочет похудеть.
"Он ест действительно вредную еду: McDonald"s, KFC, (пьет – ред.) диетическую колу... Я не знаю, как он все еще жив, но он жив", – сказал он в подкасте Кэти Миллер (опубликован на YouTube).
При этом Кеннеди-младший заверил, что в своих резиденциях (например, Белом доме или имении Мар-а-Лаго) президент США ест "хорошую еду", а к фастфуду прибегает только во время дороги – так как доверяет крупным корпорациям и "не хочет заболеть".
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В США опубликуют новые диетические нормы
6 ноября 2025, 20:35
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
