Министр здравоохранения США раскритиковал любовь Трампа к фастфуду
Министр здравоохранения США раскритиковал любовь Трампа к фастфуду - РИА Новости, 14.01.2026
Министр здравоохранения США раскритиковал любовь Трампа к фастфуду
Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал любовь американского президента Дональда Трампа к фастфуду и задался вопросом, как тот все еще... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
НЬЮ-ЙОРК, 14 янв - РИА Новости.
Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал
любовь американского президента Дональда Трампа к фастфуду и задался вопросом, как тот все еще жив.
Из вредных привычек у президента США
– пристрастие к вредной пище. Он не скрывает свою любовь к бургерам, картошке фри и газировке, называя себя постоянным клиентом фастфудов. Американский лидер ранее также заявлял, что хочет похудеть.
"Он ест действительно вредную еду: McDonald"s, KFC, (пьет – ред.) диетическую колу... Я не знаю, как он все еще жив, но он жив", – сказал он в подкасте Кэти Миллер (опубликован на YouTube).
При этом Кеннеди-младший заверил, что в своих резиденциях (например, Белом доме или имении Мар-а-Лаго) президент США ест "хорошую еду", а к фастфуду прибегает только во время дороги – так как доверяет крупным корпорациям и "не хочет заболеть".