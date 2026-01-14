Рейтинг@Mail.ru
ФБР провело обыск в доме журналистки Washington Post, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2026
17:39 14.01.2026
ФБР провело обыск в доме журналистки Washington Post, пишут СМИ
ФБР провело обыск в доме журналистки Washington Post, пишут СМИ

NYT: ФБР провело обыск в доме журналистки WP Натансон по делу об утечке гостайны

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сотрудники ФБР провели обыск в доме журналиста газеты Washington Post в рамках расследования возможного разглашения информации, составляющей государственную тайну, пишет газета New York Times со ссылкой на информированные источники.
Как сообщается, обыск был проведен в доме Ханны Натансон, которая в течение последнего года освещала попытки американской администрации по кадровому сокращению федеральных служащих.
Ряд уволенных служащих делились с репортером мнениями по поводу ситуации. В частности, сотрудник Пентагона якобы заявил Натансон, что ему "важно донести правду", несмотря на риски. Чиновник минюста в ходе беседы признался, что "разглашает информацию".
Газета Washington Post пока не комментировала ситуацию.
Президент США Дональд Трамп в начале своего правления в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп прекратил мероприятие, отчитав журналистку за работу на CNN
11 декабря 2025, 00:55
 
