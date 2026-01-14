Рейтинг@Mail.ru
Минюст США предупреждал администрацию Трампа о рисках операции в Венесуэле - РИА Новости, 14.01.2026
17:27 14.01.2026
Минюст США предупреждал администрацию Трампа о рисках операции в Венесуэле
Минюст США предупреждал администрацию Трампа о рисках операции в Венесуэле - РИА Новости, 14.01.2026
Минюст США предупреждал администрацию Трампа о рисках операции в Венесуэле
Перед планируемой операцией США в Венесуэле министерство юстиции предупреждало администрацию о высоких рисках миссии и указывало, что ее успех во многом будет... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
венесуэла
сша
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп
Минюст США предупреждал администрацию Трампа о рисках операции в Венесуэле

Минюст США предупреждал Белый дом о высоких рисках операции в Венесуэле

© Фото : соцсетиВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : соцсети
Взрыв в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Перед планируемой операцией США в Венесуэле министерство юстиции предупреждало администрацию о высоких рисках миссии и указывало, что ее успех во многом будет зависеть от эффекта внезапности, следует из правового заключения министерства в распоряжении РИА Новости.
"Риски операции в Венесуэле значительны. Ее успех будет зависеть от эффекта внезапности. Уровень этих рисков будет зависеть, в частности, от точного местонахождения Мадуро внутри форта (Тиуна - ред.) в момент атаки", - говорится в документе.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
США считали жену Мадуро воинственнее его самого при планировании операции
Вчера, 16:57
Правовое заключение было подготовлено юридическим отделом минюста США для совета национальной безопасности 23 декабря для обоснования применения военной силы в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Дым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Минюст США рассказал о подготовке военных к операции в Венесуэле
Вчера, 16:40
 
В миреВенесуэлаСШАНиколас МадуроСилия ФлоресДональд Трамп
 
 
