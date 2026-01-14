Минюст США предупреждал администрацию Трампа о рисках операции в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Перед планируемой операцией США в Венесуэле министерство юстиции предупреждало администрацию о высоких рисках миссии и указывало, что ее успех во многом будет зависеть от эффекта внезапности, следует из правового заключения министерства в распоряжении РИА Новости.