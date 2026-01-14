Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что допускали поддержку Венесуэлы странами-инвесторами - РИА Новости, 14.01.2026
17:15 14.01.2026
В США заявили, что допускали поддержку Венесуэлы странами-инвесторами
В США заявили, что допускали поддержку Венесуэлы странами-инвесторами - РИА Новости, 14.01.2026
В США заявили, что допускали поддержку Венесуэлы странами-инвесторами
Власти США при планировании операции против Венесуэлы допускали, что Каракас может получить поддержку от стран, желающих защитить свои инвестиции в регионе,... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
удары сша по венесуэле
https://ria.ru/20260114/venesuela-2067869506.html
https://ria.ru/20260114/lavrov-2067830889.html
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
В США заявили, что допускали поддержку Венесуэлы странами-инвесторами

США допускали, что Венесуэла может получить поддержку от третьих стран

© AP Photo / Ariana CubillosЛа-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Власти США при планировании операции против Венесуэлы допускали, что Каракас может получить поддержку от стран, желающих защитить свои инвестиции в регионе, сообщается в правовом заключении, опубликованном в среду американским минюстом.
"При определенных обстоятельствах вполне возможно, что крупная иностранная держава может оказать дополнительную поддержку (Венесуэле - ред.), чтобы защитить значительные инвестиции ее или ее граждан в регионе", - говорится в документе.
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Минюст: США не рассматривали возможность оккупации Венесуэлы
Вчера, 17:10
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Россия с симпатией наблюдает, как Венесуэла отстаивает права, заявил Лавров
Вчера, 15:14
 
В миреСШАВенесуэлаНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
