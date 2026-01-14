Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото

В США расследуют дело против сенатора за призыв не исполнять приказы

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сенатор-демократ от штата Мичиган Элисса Слоткин заявила, что в ее отношении начато расследование после публикации видео с ее участием, в котором законодатели от Демократической партии призывают военных и офицеров разведки "отказаться исполнять незаконные приказы" администрации президента США Дональда Трампа, сообщает газета Сенатор-демократ от штата Мичиган Элисса Слоткин заявила, что в ее отношении начато расследование после публикации видео с ее участием, в котором законодатели от Демократической партии призывают военных и офицеров разведки "отказаться исполнять незаконные приказы" администрации президента США Дональда Трампа, сообщает газета New York Times , взявшая у нее интервью.

Ранее Слоткин вместе с другими законодателями-демократами опубликовала видео, призывающее военных и офицеров разведки "отказаться исполнять незаконные приказы" администрации Трампа . Трамп 21 ноября 2025 года пригрозил серьезными проблемами демократам за призывы к военным США не слушаться приказов, уточнив, что раньше за такое грозила бы казнь.

"Сенатор от штата Мичиган Элисса Слоткин заявила, что узнала о проводимом в ее отношении расследовании со стороны федеральных прокуроров после того, как она приняла участие в съемках видео, в котором содержится призыв к военнослужащим сопротивляться незаконным приказам", - пишет издание.

Слоткин назвала расследование попыткой использовать в своих интересах федеральное правительство и заставить ее замолчать.

Как пишет издание, представитель офиса генпрокурора США Джанин Пирро отказался подтвердить или опровергнуть информацию о расследовании. Газета отмечает, что неясно, по какой статье обвиняют Слоткин.