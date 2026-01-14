Рейтинг@Mail.ru
В США расследуют дело против сенатора за призыв не исполнять приказы - РИА Новости, 14.01.2026
16:46 14.01.2026
В США расследуют дело против сенатора за призыв не исполнять приказы
В США расследуют дело против сенатора за призыв не исполнять приказы - РИА Новости, 14.01.2026
В США расследуют дело против сенатора за призыв не исполнять приказы
Сенатор-демократ от штата Мичиган Элисса Слоткин заявила, что в ее отношении начато расследование после публикации видео с ее участием, в котором законодатели... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
сша
мичиган
дональд трамп
сша
мичиган
в мире, сша, мичиган, дональд трамп
В мире, США, Мичиган, Дональд Трамп
В США расследуют дело против сенатора за призыв не исполнять приказы

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сенатор-демократ от штата Мичиган Элисса Слоткин заявила, что в ее отношении начато расследование после публикации видео с ее участием, в котором законодатели от Демократической партии призывают военных и офицеров разведки "отказаться исполнять незаконные приказы" администрации президента США Дональда Трампа, сообщает газета New York Times, взявшая у нее интервью.
Ранее Слоткин вместе с другими законодателями-демократами опубликовала видео, призывающее военных и офицеров разведки "отказаться исполнять незаконные приказы" администрации Трампа. Трамп 21 ноября 2025 года пригрозил серьезными проблемами демократам за призывы к военным США не слушаться приказов, уточнив, что раньше за такое грозила бы казнь.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
США прекратят выплаты штатам на содержание городов-убежищ
Вчера, 15:20
"Сенатор от штата Мичиган Элисса Слоткин заявила, что узнала о проводимом в ее отношении расследовании со стороны федеральных прокуроров после того, как она приняла участие в съемках видео, в котором содержится призыв к военнослужащим сопротивляться незаконным приказам", - пишет издание.
Слоткин назвала расследование попыткой использовать в своих интересах федеральное правительство и заставить ее замолчать.
Как пишет издание, представитель офиса генпрокурора США Джанин Пирро отказался подтвердить или опровергнуть информацию о расследовании. Газета отмечает, что неясно, по какой статье обвиняют Слоткин.
New York Times считает, что расследование Пирро является новым витком эскалации в кампании Трампа против политических противников.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Трамп пригрозил демократам проблемами из-за призывов к военным
21 ноября 2025, 19:37
 
