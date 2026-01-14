Дым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла

Дым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла

© AP Photo / Matias Delacroix Дым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла

Минюст США рассказал о подготовке военных к операции в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Военные США при планировании операции в Венесуэле рассчитывали на серьезное сопротивление, следует из правового заключения, опубликованного американским минюстом.

"Ожидается, что американские войска столкнутся со значительным сопротивлением на подходе", - говорится в документе.

Кроме того, американское командование принимало в расчет, что на подходах к венесуэльской базе Форт-Тиуна расположено до 75 систем ПВО.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле , президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.

Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.