Минюст США рассказал о подготовке военных к операции в Венесуэле
16:40 14.01.2026
Минюст США рассказал о подготовке военных к операции в Венесуэле
Военные США при планировании операции в Венесуэле рассчитывали на серьезное сопротивление, следует из правового заключения, опубликованного американским... РИА Новости, 14.01.2026
удары сша по венесуэле
сша
в мире
венесуэла
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
2026
удары сша по венесуэле, сша, в мире, венесуэла, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон
Дым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла
Дым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Дым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Военные США при планировании операции в Венесуэле рассчитывали на серьезное сопротивление, следует из правового заключения, опубликованного американским минюстом.
"Ожидается, что американские войска столкнутся со значительным сопротивлением на подходе", - говорится в документе.
Кроме того, американское командование принимало в расчет, что на подходах к венесуэльской базе Форт-Тиуна расположено до 75 систем ПВО.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
