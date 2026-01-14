У США на Ближнем Востоке нет необходимых сил для удара по Ирану, пишет WP

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Администрация США в настоящий момент не располагает необходимыми военными силами на Ближнем Востоке, чтобы нанести полномасштабный удар по Ирану без риска ответных действий, пишет в среду газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома.
"Администрация сейчас просто не имеет активов в регионе для того, чтобы провести полноценный удар без риска ответной реакции", - приводит издание слова собеседника, знакомого с доводами руководства США.
"Мы были вынуждены вывести большую часть наших сил из Центрального командования, чтобы поддержать операцию в отношении Венесуэлы", - добавил он.
Речь идёт о перебазировании военно-морских и воздушных ресурсов в район Центрального командования США (CENTCOM), который отвечает за Ближний Восток и регион Персидского залива, в связи с операциями, проведёнными в Латинской Америке в последние месяцы.
Во вторник президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер также пообещал помощь участникам беспорядков в Иране, написав в соцсети Truth Social, что "помощь в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН в свою очередь заявил, что призывы президента США к протестующим в Иране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в стране и угрожают ее суверенитету.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.