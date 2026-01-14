Рейтинг@Mail.ru
У США на Ближнем Востоке нет необходимых сил для удара по Ирану, пишет WP - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/ssha-2067857694.html
У США на Ближнем Востоке нет необходимых сил для удара по Ирану, пишет WP
У США на Ближнем Востоке нет необходимых сил для удара по Ирану, пишет WP - РИА Новости, 14.01.2026
У США на Ближнем Востоке нет необходимых сил для удара по Ирану, пишет WP
Администрация США в настоящий момент не располагает необходимыми военными силами на Ближнем Востоке, чтобы нанести полномасштабный удар по Ирану без риска... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T16:38:00+03:00
2026-01-14T16:38:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790709_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_c7c67b0b6a35614b9c51311750bbde5c.jpg
https://ria.ru/20260114/iran-2067841262.html
https://ria.ru/20260114/smi-2067801355.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f2cd9ab9f9576b8709e2a6975085a37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп
У США на Ближнем Востоке нет необходимых сил для удара по Ирану, пишет WP

WP: у США на Ближнем Востоке нет необходимых сил для масштабного удара по Ирану

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Администрация США в настоящий момент не располагает необходимыми военными силами на Ближнем Востоке, чтобы нанести полномасштабный удар по Ирану без риска ответных действий, пишет в среду газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома.
"Администрация сейчас просто не имеет активов в регионе для того, чтобы провести полноценный удар без риска ответной реакции", - приводит издание слова собеседника, знакомого с доводами руководства США.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ: Иран может восстановить доступ к интернету в течение двух недель
Вчера, 15:42
"Мы были вынуждены вывести большую часть наших сил из Центрального командования, чтобы поддержать операцию в отношении Венесуэлы", - добавил он.
Речь идёт о перебазировании военно-морских и воздушных ресурсов в район Центрального командования США (CENTCOM), который отвечает за Ближний Восток и регион Персидского залива, в связи с операциями, проведёнными в Латинской Америке в последние месяцы.
Во вторник президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер также пообещал помощь участникам беспорядков в Иране, написав в соцсети Truth Social, что "помощь в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН в свою очередь заявил, что призывы президента США к протестующим в Иране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в стране и угрожают ее суверенитету.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Иран может ударить по американским базам при нападении США, пишет Reuters
Вчера, 13:41
 
В миреИранСШАБлижний ВостокДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала