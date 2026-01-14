США не будут участвовать в программе МВФ для Украины, заявил еврокомиссар

БРЮССЕЛЬ, 14 янв – РИА Новости. США, по всей вероятности, не будут участвовать в предоставлении гарантий по программе Международного валютного фонда для Украины в размере 8,1 миллиарда долларов, но другие официальные кредиторы готовы компенсировать возможное неучастие Вашингтона, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции.

"В настоящее время МВФ готовит следующий этап программы для Украины в размере около 8,1 миллиарда долларов… Что касается гарантий, то, по сути, существуют два типа гарантий, которые необходимы МВФ. Во-первых, это покрытие финансового разрыва Украины, и эта работа, как я уже упоминал, в целом идет по плану… Во-вторых, это вопрос гарантий способности погашения по самой программе МВФ, где существует вопрос участия США в предоставлении этих гарантий по возврату средств. На данный момент сигналы таковы, что это маловероятно, хотя окончательное решение США еще не принято и будет принято к концу месяца", - сказал он.

Домбровскис добавил, что имеются сигналы со стороны МВФ, что и в этом сценарии другие официальные кредиторы, включая партнеров из ЕС и вне ЕС, готовы компенсировать возможное неучастие США.

Согласно данным МВФ, Киев должен был до указанного времени погасить часть задолженности по ранее полученным кредитам фонда в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). Речь идет о возврате средств, предоставленных Украине через основной кредитный механизм МВФ, финансируемый за счёт ресурсов стран-участниц фонда.

Как следует из графика фонда, следующий блок финансовых обязательств Украины перед МВФ наступает 1 февраля 2026 года и включает регулярные платежи за пользование средствами фонда. Очередной платёж по возврату части основного долга запланирован на 24 февраля в объеме 62,5 миллиона SDR.