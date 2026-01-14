Рейтинг@Mail.ru
США не будут участвовать в программе МВФ для Украины, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 14.01.2026
16:09 14.01.2026
США не будут участвовать в программе МВФ для Украины, заявил еврокомиссар
США не будут участвовать в программе МВФ для Украины, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 14.01.2026
США не будут участвовать в программе МВФ для Украины, заявил еврокомиссар
США, по всей вероятности, не будут участвовать в предоставлении гарантий по программе Международного валютного фонда для Украины в размере 8,1 миллиарда... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
украина
сша
валдис домбровскис
мвф
евросоюз
украина
сша
в мире, украина, сша, валдис домбровскис, мвф, евросоюз
В мире, Украина, США, Валдис Домбровскис, МВФ, Евросоюз
США не будут участвовать в программе МВФ для Украины, заявил еврокомиссар

Домбровскис: США не будут участвовать в гарантиях по программе МВФ для Киева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Международный валютный фонд. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 янв – РИА Новости. США, по всей вероятности, не будут участвовать в предоставлении гарантий по программе Международного валютного фонда для Украины в размере 8,1 миллиарда долларов, но другие официальные кредиторы готовы компенсировать возможное неучастие Вашингтона, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции.
"В настоящее время МВФ готовит следующий этап программы для Украины в размере около 8,1 миллиарда долларов… Что касается гарантий, то, по сути, существуют два типа гарантий, которые необходимы МВФ. Во-первых, это покрытие финансового разрыва Украины, и эта работа, как я уже упоминал, в целом идет по плану… Во-вторых, это вопрос гарантий способности погашения по самой программе МВФ, где существует вопрос участия США в предоставлении этих гарантий по возврату средств. На данный момент сигналы таковы, что это маловероятно, хотя окончательное решение США еще не принято и будет принято к концу месяца", - сказал он.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Еврокомиссии признали выгоду от многомиллиардного кредита ЕС Украине
Вчера, 15:37
Домбровскис добавил, что имеются сигналы со стороны МВФ, что и в этом сценарии другие официальные кредиторы, включая партнеров из ЕС и вне ЕС, готовы компенсировать возможное неучастие США.
Согласно данным МВФ, Киев должен был до указанного времени погасить часть задолженности по ранее полученным кредитам фонда в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). Речь идет о возврате средств, предоставленных Украине через основной кредитный механизм МВФ, финансируемый за счёт ресурсов стран-участниц фонда.
Как следует из графика фонда, следующий блок финансовых обязательств Украины перед МВФ наступает 1 февраля 2026 года и включает регулярные платежи за пользование средствами фонда. Очередной платёж по возврату части основного долга запланирован на 24 февраля в объеме 62,5 миллиона SDR.
В дальнейшем, в феврале–апреле 2026 года, Украина должна осуществить ещё несколько крупных выплат по линии возврата ранее полученных кредитов, следует из проанализированных агентством данных МВФ.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
ЕС хочет начать выплаты Украине по кредиту в апреле, заявил еврокомиссар
Вчера, 14:06
 
В миреУкраинаСШАВалдис ДомбровскисМВФЕвросоюз
 
 
