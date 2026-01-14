Рейтинг@Mail.ru
15:22 14.01.2026
Министр армии США прокомментировал удручающее состояние казарм в США
Министр армии США прокомментировал удручающее состояние казарм в США
США подводят своих военных, поскольку казармы находятся в удручающем состоянии, заявил министр армии США Дэн Дрисколл. РИА Новости, 14.01.2026
Министр армии США прокомментировал удручающее состояние казарм в США

Дрисколл: Вашингтон подводит военных из-за удручающего состояния казарм

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. США подводят своих военных, поскольку казармы находятся в удручающем состоянии, заявил министр армии США Дэн Дрисколл.
"За последний год мы побывали на базах по всему миру и обнаружили, что в очень многих областях мы вас подводим - где-то есть плесень, где-то нет высокоскоростного интернета, отсутствуют самые элементарные вещи, необходимые для современной жизни... Мы должны обеспечить вас всем необходимым гораздо быстрее", - заявил министр, выступая перед военными в Нью-Йорке, его слова приводит газета Пентагона Stars and Stripes.
Как пишет издание, молодые военные, размещенные в армейских и других военных казармах, давно сталкиваются с большим количеством проблем со здоровьем, а также отсутствием комфортных условий.
По словам Дрисколла, проблемы связаны с недостатком финансирования на строительство новых казарм или ремонт существующих, а также из-за недостаточной оперативностью со стороны командования в решении существующих проблем.
