Администрация США расколота по вопросу удара по Ирану, считает эксперт

БЕЙРУТ, 14 янв - РИА Новости. Вашингтон проявляет растерянность и не способен на данный момент принять окончательное решение по вопросу ударов по Ирану на фоне отсутствия единой позиции в американской администрации по данному вопросу, поделился с РИА Новости мнением ливанский эксперт-иранист Мохаммад Шамс.
"В американской позиции по вопросу военного вмешательства и нанесения удара по Ирану царит неопределенность. Последние совещания в Белом доме посвящены обсуждению форм возможного американского вмешательства, особенно после заявления президента США (Дональда - ред.) Трампа о введении 25-процентных таможенных пошлин в отношении любой страны, сотрудничающей с Тегераном, как первого шага давления", - сказал Шамс.
Эксперт пояснил, что в случае принятия США решения о нанесении ограниченного военного удара по Ирану - по военным базам и центрам управления и командования — иранский ответ будет незамедлительным. При этом он подчеркнул, что в случае реализации сценария полномасштабной войны ситуация взорвется во всем регионе.
"В американской администрации серьезно обсуждается вариант войны с Ираном, однако нерешительность связана с осознанием высокой цены и последствий такого конфликта",- добавил он.
Шамс также отметил, что Израиль дистанцируется от возможного американо-иранского столкновения и заявляет о нежелании участвовать в войне, что, по его мнению, указывает на вероятность лоббирования невоенных методов давления на Иран - через усиление давления на сферу безопасности или экономику.
Во вторник Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер также пообещал помощь участникам беспорядков в Иране, написав в соцсети Truth Social, что "помощь в пути". Трамп также пообещал серьезные действия, если в Иране начнут казнить протестующих, однако добавил, что не в курсе подобных сообщений. Позже Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин против всех стран, ведущих дела с Ираном, об этом он написал в соцсети Truth Social. По его словам, любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с США.
