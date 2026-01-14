Рейтинг@Mail.ru
Администрация США расколота по вопросу удара по Ирану, считает эксперт - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/ssha-2067827388.html
Администрация США расколота по вопросу удара по Ирану, считает эксперт
Администрация США расколота по вопросу удара по Ирану, считает эксперт - РИА Новости, 14.01.2026
Администрация США расколота по вопросу удара по Ирану, считает эксперт
Вашингтон проявляет растерянность и не способен на данный момент принять окончательное решение по вопросу ударов по Ирану на фоне отсутствия единой позиции в... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:59:00+03:00
2026-01-14T14:59:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
https://ria.ru/20260114/iran-2067707077.html
https://ria.ru/20260113/tramp-2067687284.html
иран
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), удары сша по венесуэле
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Удары США по Венесуэле
Администрация США расколота по вопросу удара по Ирану, считает эксперт

Шамс: США не могут принять окончательное решение по вопросу удара по Ирану

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 14 янв - РИА Новости. Вашингтон проявляет растерянность и не способен на данный момент принять окончательное решение по вопросу ударов по Ирану на фоне отсутствия единой позиции в американской администрации по данному вопросу, поделился с РИА Новости мнением ливанский эксперт-иранист Мохаммад Шамс.
"В американской позиции по вопросу военного вмешательства и нанесения удара по Ирану царит неопределенность. Последние совещания в Белом доме посвящены обсуждению форм возможного американского вмешательства, особенно после заявления президента США (Дональда - ред.) Трампа о введении 25-процентных таможенных пошлин в отношении любой страны, сотрудничающей с Тегераном, как первого шага давления", - сказал Шамс.
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Миссия Ирана в ООН заявила, что народ ответит на вмешательство США
Вчера, 02:43
Эксперт пояснил, что в случае принятия США решения о нанесении ограниченного военного удара по Ирану - по военным базам и центрам управления и командования — иранский ответ будет незамедлительным. При этом он подчеркнул, что в случае реализации сценария полномасштабной войны ситуация взорвется во всем регионе.
"В американской администрации серьезно обсуждается вариант войны с Ираном, однако нерешительность связана с осознанием высокой цены и последствий такого конфликта",- добавил он.
Шамс также отметил, что Израиль дистанцируется от возможного американо-иранского столкновения и заявляет о нежелании участвовать в войне, что, по его мнению, указывает на вероятность лоббирования невоенных методов давления на Иран - через усиление давления на сферу безопасности или экономику.
Во вторник Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер также пообещал помощь участникам беспорядков в Иране, написав в соцсети Truth Social, что "помощь в пути". Трамп также пообещал серьезные действия, если в Иране начнут казнить протестующих, однако добавил, что не в курсе подобных сообщений. Позже Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин против всех стран, ведущих дела с Ираном, об этом он написал в соцсети Truth Social. По его словам, любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
13 января, 21:49
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Удары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала