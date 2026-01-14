Рейтинг@Mail.ru
WSJ: Минюст США подготовил доклад, оправдывающий операцию против Венесуэлы
13:04 14.01.2026
WSJ: Минюст США подготовил доклад, оправдывающий операцию против Венесуэлы
WSJ: Минюст США подготовил доклад, оправдывающий операцию против Венесуэлы - РИА Новости, 14.01.2026
WSJ: Минюст США подготовил доклад, оправдывающий операцию против Венесуэлы
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
николас мадуро
дональд трамп
мария корина мачадо
оон
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), николас мадуро, дональд трамп, мария корина мачадо, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Мария Корина Мачадо, ООН, Удары США по Венесуэле
WSJ: Минюст США подготовил доклад, оправдывающий операцию против Венесуэлы

WSJ: Минюст США подготовил оправдывающий операцию против Венесуэлы доклад

© Фото : соцсетиВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : соцсети
Взрыв в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министерство юстиции США в декабре подготовило доклад, обосновывающий правомочность операции Вашингтона против Венесуэлы, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"В докладе министерства юстиции утверждалось, что поддержка венесуэльской оппозицией во главе с Марией Кориной Мачадо действий США по свержению Николаса Мадуро укрепила правовые основания для действий (президента США Дональда Трампа - ред.). В заключении Управления юридического советника от 23 декабря 2025 года также указывалось, что ни американское, ни международное право не ограничивали Трампа в принятии решения о проведении военной операции 3 января", - говорится в публикации.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Родригес ответила на самопровозглашение Трампа и. о. президента Венесуэлы
12 января, 21:45
По данным газеты, в указанном документе, публичная версия которого была опубликована ведомством в отредактированном виде, приводились многочисленные примеры, когда президенты США санкционировали операции без одобрения Конгресса или резолюций Совета Безопасности ООН. Более того, в нем отмечалось, что деятельность оппозиции могла быть истолкована как просьба "законного правительства Венесуэлы" сместить Мадуро.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 года, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Трамп заявил, что США продолжат работу с Венесуэлой над укреплением страны
13 января, 22:12
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
США пригрозили захватывать танкеры, покидающие Венесуэлу без их разрешения
12 января, 21:53
 
В миреСШАВенесуэлаВашингтон (штат)Николас МадуроДональд ТрампМария Корина МачадоООНУдары США по Венесуэле
 
 
