США имеют ограниченный военный ресурс для атаки на Иран, пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. США обладают лишь ограниченным военным ресурсом, который они могли бы применить для возможной новой атаки на Иран, причем этот ресурс значительно меньше, чем то, чем американские войска располагали на Ближнем Востоке еще в июне прошлого года, сообщает газета Politico.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в арабских странах Персидского залива сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа назвала атаку Соединенных Штатов на Иран cкорее вероятной, чем нет.
"Президент (США - ред.) по-прежнему может отдавать приказы о нанесении авиаударов по иранскому руководству или военным объектам. Но его возможности еще сильнее ограничены, чем в июне, когда США уничтожили иранские ядерные объекты", - пишет Politico.
Издание объясняет это тем, что значительная часть американских войск и кораблей ранее была переброшена в Карибский бассейн на фоне напряженности с Венесуэлой или вернулась в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Израиль в ночь на 13 июня минувшего года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".