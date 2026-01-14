Рейтинг@Mail.ru
США имеют ограниченный военный ресурс для атаки на Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:36 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/ssha-2067718107.html
США имеют ограниченный военный ресурс для атаки на Иран, пишут СМИ
США имеют ограниченный военный ресурс для атаки на Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2026
США имеют ограниченный военный ресурс для атаки на Иран, пишут СМИ
США обладают лишь ограниченным военным ресурсом, который они могли бы применить для возможной новой атаки на Иран, причем этот ресурс значительно меньше, чем... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T05:36:00+03:00
2026-01-14T05:36:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
politico
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_0:206:3076:1936_1920x0_80_0_0_60df11c58b257f90d857c01b4b6f86ba.jpg
https://ria.ru/20260114/iran-2067707360.html
https://ria.ru/20260114/iran-2067707077.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_0106e6e28e9c7441373126250f081ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, politico, удары сша по венесуэле
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Politico, Удары США по Венесуэле
США имеют ограниченный военный ресурс для атаки на Иран, пишут СМИ

Politico: США имеют ограниченный военный ресурс для атаки на Иран

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. США обладают лишь ограниченным военным ресурсом, который они могли бы применить для возможной новой атаки на Иран, причем этот ресурс значительно меньше, чем то, чем американские войска располагали на Ближнем Востоке еще в июне прошлого года, сообщает газета Politico.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в арабских странах Персидского залива сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа назвала атаку Соединенных Штатов на Иран cкорее вероятной, чем нет.
Протесты в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Постпред Ирана возложил на США ответственность за жертвы на протестах
Вчера, 02:45
"Президент (США - ред.) по-прежнему может отдавать приказы о нанесении авиаударов по иранскому руководству или военным объектам. Но его возможности еще сильнее ограничены, чем в июне, когда США уничтожили иранские ядерные объекты", - пишет Politico.
Издание объясняет это тем, что значительная часть американских войск и кораблей ранее была переброшена в Карибский бассейн на фоне напряженности с Венесуэлой или вернулась в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Израиль в ночь на 13 июня минувшего года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Миссия Ирана в ООН заявила, что народ ответит на вмешательство США
Вчера, 02:43
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампPoliticoУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала