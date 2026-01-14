США имеют ограниченный военный ресурс для атаки на Иран, пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. США обладают лишь ограниченным военным ресурсом, который они могли бы применить для возможной новой атаки на Иран, причем этот ресурс значительно меньше, чем то, чем американские войска располагали на Ближнем Востоке еще в июне прошлого года, сообщает газета Politico.