Рейтинг@Mail.ru
Сенатор Грэм* заявил о повышении цены для покупателей российской нефти - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:49 14.01.2026 (обновлено: 06:34 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/ssha-2067715561.html
Сенатор Грэм* заявил о повышении цены для покупателей российской нефти
Сенатор Грэм* заявил о повышении цены для покупателей российской нефти - РИА Новости, 14.01.2026
Сенатор Грэм* заявил о повышении цены для покупателей российской нефти
Автор законопроекта о новых санкциях США против России, сенатор Линдси Грэм* заявил о якобы скором повышении цены для покупателей российской нефти после своего... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T04:49:00+03:00
2026-01-14T06:34:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060500193_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4f7217bf607606834674b0516601632.jpg
https://ria.ru/20250518/rubio-2017636757.html
https://ria.ru/20250730/tramp-2032438470.html
https://ria.ru/20251217/ssha-2062541323.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060500193_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_f40abb2c6a7105f4f0f5814a9a5ec4cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Сенатор Грэм* заявил о повышении цены для покупателей российской нефти

Грэм заявил о якобы скором повышении цены для покупателей нефти из России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Автор законопроекта о новых санкциях США против России, сенатор Линдси Грэм* заявил о якобы скором повышении цены для покупателей российской нефти после своего разговора с Владимиром Зеленским.
"Для тех, кто покупает дешевую российскую нефть… цена скоро вырастет", - написал он в соцсети Х по итогам видеозвонка с Зеленским.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Рубио заявил, что донес до России вероятность введения новых санкций
18 мая 2025, 01:14
Грэм* также отметил, что американский президент Дональд Трамп поддерживает его законопроект, однако не привел точных сроков рассмотрения документа сенатом США.
Верхняя палата американского конгресса на этой неделе может проголосовать по законопроекту об усилении санкций против России.
Документ пылился в сенате с апреля прошлого года, однако на прошлой неделе Грэм* сообщил, что Трамп дал проекту "зеленый свет". Известный своей антироссийской риторикой Грэм также выразил надежду, что голосование может пройти уже на этой неделе.
Сам Трамп подтвердил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России, но выразил надежду, что использовать его не придется.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Грэм* рассказал, почему Трамп хочет ввести импортные пошлины
30 июля 2025, 18:13
Документом предусматривается введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.
С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США ввели рекордное количество санкций против нескольких тысяч российских физических лиц и компаний, а также ввели секторальные торговые ограничения на поставку сотен наименований товаров в Россию.
Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом, по мнению Путина, санкции против российской нефти приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В конгресс США внесли проект санкций против российской нефти
17 декабря 2025, 08:30
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала