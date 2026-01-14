Рейтинг@Mail.ru
04:03 14.01.2026
В США предложили запретить называть здания в честь действующих президентов
Несколько сенаторов США представили законопроект, которым предложили запретить называть федеральные здания в часть действующих президентов, говорится в... РИА Новости, 14.01.2026
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Несколько сенаторов США представили законопроект, которым предложили запретить называть федеральные здания в часть действующих президентов, говорится в заявлении сенатора Берни Сандерса.
Законопроект представлен в ответ на переименование Кеннеди-центра в Центр Трампа и Кеннеди и Институт мира США в Институт мира имени Трампа.
"Присвоение Трампом своего имени федеральным зданиям - это высокомерно и это незаконно. Мы должны положить конец этому нарциссизму - и именно это делает данный законопроект", - заявил Сандерс.
Соответствующий законопроект запретит "присвоение федеральным зданиям имен действующих президентов", отмечается там же.
К инициативе присоединились несколько сенаторов, в том числе лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер.
