США обратились в суд для захвата еще десятков нефтяных танкеров, пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Власти США обратились в суд для получения ордеров с целью захвата еще нескольких десятков нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Правительство США подало в суд для получения ордеров для захвата еще десятков танкеров, связанных с торговлей венесуэльской нефтью", - пишет агентство.
Рейтер напоминает, что за последние недели американские военные и береговая охрана захватили в международных водах пять судов, которые перевозили венесуэльскую нефть либо делали это в прошлом.
Президент США Дональд Трамп 17 декабря 2025 года объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.