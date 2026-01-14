Рейтинг@Mail.ru
США обратились в суд для захвата еще десятков нефтяных танкеров, пишут СМИ
03:18 14.01.2026
США обратились в суд для захвата еще десятков нефтяных танкеров, пишут СМИ
США обратились в суд для захвата еще десятков нефтяных танкеров, пишут СМИ

Reuters: США хотят получить ордера на арест связанных с Венесуэлой танкеров

Нефтяные танкеры в море
Нефтяные танкеры в море
© AP Photo / Emrah Gurel
Нефтяные танкеры в море . Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Власти США обратились в суд для получения ордеров с целью захвата еще нескольких десятков нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Правительство США подало в суд для получения ордеров для захвата еще десятков танкеров, связанных с торговлей венесуэльской нефтью", - пишет агентство.
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Дания оказала поддержку США при захвате танкера "Маринера", пишут СМИ
13 января, 19:48
Рейтер напоминает, что за последние недели американские военные и береговая охрана захватили в международных водах пять судов, которые перевозили венесуэльскую нефть либо делали это в прошлом.
Президент США Дональд Трамп 17 декабря 2025 года объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
США пригрозили захватывать танкеры, покидающие Венесуэлу без их разрешения
12 января, 21:53
 
