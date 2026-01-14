"Нацелиться внутрь России": в США заговорили о применении ядерного оружия

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Западу стоит переосмыслить свои подходы к России из-за ее подходов к применению ядерного оружия в ответ на военные провокации на своей территории, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Эндрю Наполитано, размещенному на его YouTube-канале.
«
"У нас слишком много безрассудных людей, пытающихся на что-то нацелиться внутрь России. Они хотят это не только для того, чтобы нанести ущерб российскому военному потенциалу, но и для того, чтобы просто унизить Россию. Но если вы попытаетесь унизить их, вы будете удивлены, чем русские будут готовы ответить", — рассказал военный.
По его словам, Западу придется столкнуться с жесткими последствиями даже, если он решится на атаку обычными вооружениями.
«
"Русские переосмыслили некоторые из своих предположений о применении ядерного оружия. И мы неприятно близки к позиции, когда русские могут дать жесткий отпор, вне зависимости от того, что по ним будет выпущено", — рассказал военный.
Ранее президент России Владимир Путин четко обозначил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против нее или Белоруссии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу.
