03:18 14.01.2026 (обновлено: 13:04 14.01.2026)
"Нацелиться внутрь России": в США заговорили о применении ядерного оружия
Западу стоит переосмыслить свои подходы к России из-за ее подходов к применению ядерного оружия в ответ на военные провокации на своей территории, заявил... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
россия
москва
владимир путин
министерство обороны сша
белоруссия
россия
москва
белоруссия
в мире, россия, москва, владимир путин, министерство обороны сша, белоруссия
В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Министерство обороны США, Белоруссия
"Нацелиться внутрь России": в США заговорили о применении ядерного оружия

Полковник Макгрегор: Западу стоит опасаться жесткого ответа России на провокации

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкКадр с учений по применению нестратегического ядерного оружия в России
Кадр с учений по применению нестратегического ядерного оружия в России - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Министерство обороны России
Перейти в медиабанк
Кадр с учений по применению нестратегического ядерного оружия в России. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Западу стоит переосмыслить свои подходы к России из-за ее подходов к применению ядерного оружия в ответ на военные провокации на своей территории, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Эндрю Наполитано, размещенному на его YouTube-канале.
«
"У нас слишком много безрассудных людей, пытающихся на что-то нацелиться внутрь России. Они хотят это не только для того, чтобы нанести ущерб российскому военному потенциалу, но и для того, чтобы просто унизить Россию. Но если вы попытаетесь унизить их, вы будете удивлены, чем русские будут готовы ответить", — рассказал военный.
По его словам, Западу придется столкнуться с жесткими последствиями даже, если он решится на атаку обычными вооружениями.
«
"Русские переосмыслили некоторые из своих предположений о применении ядерного оружия. И мы неприятно близки к позиции, когда русские могут дать жесткий отпор, вне зависимости от того, что по ним будет выпущено", — рассказал военный.
Ранее президент России Владимир Путин четко обозначил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против нее или Белоруссии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу.
