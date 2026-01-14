"Нацелиться внутрь России": в США заговорили о применении ядерного оружия

«

"У нас слишком много безрассудных людей, пытающихся на что-то нацелиться внутрь России. Они хотят это не только для того, чтобы нанести ущерб российскому военному потенциалу, но и для того, чтобы просто унизить Россию. Но если вы попытаетесь унизить их, вы будете удивлены, чем русские будут готовы ответить", — рассказал военный.