02:27 14.01.2026 (обновлено: 03:52 14.01.2026)
США могут усилить санкционное давление на Иран, пишут СМИ
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
2026
в мире, иран, сша, вашингтон (штат)
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат)
© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. США могут попытаться еще больше усилить санкционное давление на Иран на фоне протестов в исламской республике, сообщает телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника.
"Среди рассматриваемых (Вашингтоном - ред.) вариантов - новые санкции против ключевых фигур или против энергетического или банковского сектора Ирана", - сообщает телеканал.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп назвал целью своих действий в адрес Ирана победу
Вчера, 00:07
 
