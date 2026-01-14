Рейтинг@Mail.ru
Житель Костромской области получил шесть лет за смертельное ДТП
18:08 14.01.2026
Житель Костромской области получил шесть лет за смертельное ДТП
Житель Костромской области получил шесть лет за смертельное ДТП
Житель Костромской области получил шесть лет за смертельное ДТП
Житель Костромской области приговорен к 6 годам колонии за ДТП, которое он спровоцировал, вылетев на скорости 120 километров в час на "встречку", в результате...
Житель Костромской области получил шесть лет за смертельное ДТП

© Прокуратура Костромской области/TelegramДТП в Кадыйском районе Костромской области
ДТП в Кадыйском районе Костромской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Прокуратура Костромской области/Telegram
ДТП в Кадыйском районе Костромской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Житель Костромской области приговорен к 6 годам колонии за ДТП, которое он спровоцировал, вылетев на скорости 120 километров в час на "встречку", в результате погибли четыре человека, в числе которых двое ехавших по служебным делам сотрудников УФСИН, сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, днем 7 июля 2025 года 21-летний житель Макарьевского района Костромской области Егор Веселов ехал на скорости не менее 120 километров в час на автомобиле Toyota RAV-4, принадлежащим его сестре. В Кадыйском районе молодой водитель объехал по обочине ехавший впереди автомобиль и, возвращаясь на дорогу, вылетел на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, он столкнулся по касательной со встречным Renault Megane, а тот – с Lada.
Суд арестовал водителя фуры после ДТП с семью погибшими под Волгоградом
12 января, 12:58
Суд арестовал водителя фуры после ДТП с семью погибшими под Волгоградом
12 января, 12:58
В ДТП погибли 32-летняя водитель и 33-летняя пассажир автомобиля Renault Megane, 51-летний начальник и 37-летняя старший инспектор Кадыйского межмуниципального филиала УФСИН России по Костромской области, находившиеся в автомобиле Lada. С тяжкими телесными повреждениями была госпитализирована 45-летняя пассажирка Lada - психолог УФСИН. Сотрудники ехали по служебным делам, уточняли РИА Новости в прокуратуре.
"Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил Веселова к 6 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура.
Также судом удовлетворены исковые заявления восьми потерпевших и иск прокурора в интересах потерпевшего пенсионера о компенсации причиненного морального вреда на общую сумму 8,7 миллиона рублей.
В прокуратуре уточнили РИА Новости, что пострадавшая сотрудница УФСИН до сих пор проходит лечение. Она участвовала в суде и давала показания как потерпевшая. В ее пользу суд удовлетворил иск на 700 тысяч рублей.
На Урале возбудили уголовное дело после ДТП со школьным автобусом
12 января, 21:07
На Урале возбудили уголовное дело после ДТП со школьным автобусом
12 января, 21:07
 
ПроисшествияКостромская областьМакарьевский районКадыйский район
 
 
