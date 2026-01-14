https://ria.ru/20260114/srok-2067888108.html
Житель Костромской области получил шесть лет за смертельное ДТП
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 янв – РИА Новости.
Житель Костромской области приговорен к 6 годам колонии за ДТП, которое он спровоцировал, вылетев на скорости 120 километров в час на "встречку", в результате погибли четыре человека, в числе которых двое ехавших по служебным делам сотрудников УФСИН, сообщила
прокуратура региона.
По версии следствия, днем 7 июля 2025 года 21-летний житель Макарьевского района Костромской области
Егор Веселов ехал на скорости не менее 120 километров в час на автомобиле Toyota RAV-4, принадлежащим его сестре. В Кадыйском районе
молодой водитель объехал по обочине ехавший впереди автомобиль и, возвращаясь на дорогу, вылетел на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, он столкнулся по касательной со встречным Renault Megane, а тот – с Lada.
В ДТП погибли 32-летняя водитель и 33-летняя пассажир автомобиля Renault Megane, 51-летний начальник и 37-летняя старший инспектор Кадыйского межмуниципального филиала УФСИН России
по Костромской области, находившиеся в автомобиле Lada. С тяжкими телесными повреждениями была госпитализирована 45-летняя пассажирка Lada - психолог УФСИН. Сотрудники ехали по служебным делам, уточняли РИА Новости в прокуратуре.
"Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил Веселова к 6 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура.
Также судом удовлетворены исковые заявления восьми потерпевших и иск прокурора в интересах потерпевшего пенсионера о компенсации причиненного морального вреда на общую сумму 8,7 миллиона рублей.
В прокуратуре уточнили РИА Новости, что пострадавшая сотрудница УФСИН до сих пор проходит лечение. Она участвовала в суде и давала показания как потерпевшая. В ее пользу суд удовлетворил иск на 700 тысяч рублей.