Житель Костромской области получил шесть лет за смертельное ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Житель Костромской области приговорен к 6 годам колонии за ДТП, которое он спровоцировал, вылетев на скорости 120 километров в час на "встречку", в результате погибли четыре человека, в числе которых двое ехавших по служебным делам сотрудников УФСИН, Житель Костромской области приговорен к 6 годам колонии за ДТП, которое он спровоцировал, вылетев на скорости 120 километров в час на "встречку", в результате погибли четыре человека, в числе которых двое ехавших по служебным делам сотрудников УФСИН, сообщила прокуратура региона.

По версии следствия, днем 7 июля 2025 года 21-летний житель Макарьевского района Костромской области Егор Веселов ехал на скорости не менее 120 километров в час на автомобиле Toyota RAV-4, принадлежащим его сестре. В Кадыйском районе молодой водитель объехал по обочине ехавший впереди автомобиль и, возвращаясь на дорогу, вылетел на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, он столкнулся по касательной со встречным Renault Megane, а тот – с Lada.

В ДТП погибли 32-летняя водитель и 33-летняя пассажир автомобиля Renault Megane, 51-летний начальник и 37-летняя старший инспектор Кадыйского межмуниципального филиала УФСИН России по Костромской области, находившиеся в автомобиле Lada. С тяжкими телесными повреждениями была госпитализирована 45-летняя пассажирка Lada - психолог УФСИН. Сотрудники ехали по служебным делам, уточняли РИА Новости в прокуратуре.

"Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил Веселова к 6 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура.

Также судом удовлетворены исковые заявления восьми потерпевших и иск прокурора в интересах потерпевшего пенсионера о компенсации причиненного морального вреда на общую сумму 8,7 миллиона рублей.